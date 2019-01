MOGYE-ügy - Könyvvel a kezükben, orvosi maszkkal az arcukon tüntettek a diákok

2019. január 28. 22:24

Könyvvel a kezükben, orvosi maszkkal az arcukon, orvosi köpenyben tüntettek hétfőn délután a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológai Egyetem (MOGYTTE) folyosóin a magyar tagozat diákjai, akik nyomatékot kívántak adni annak a követelésnek, hogy szervezzék önálló struktúrába az egyetemen belül a magyar tagozatot.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior Egyetem tavalyi egyesülésével létrejött MOGYTTE-n pénteken kezdődtek spontán diáktüntetések amiatt, hogy az egyetem nem ismerte el azokat a jegyeket, amelyeket az egy hete kezdődött vizsgaidőszakban úgy szereztek a diákok, hogy tanáraik nem az egységes tételekkel vizsgáztattak.

Az egyetemen a most zajló vizsgaidőszaktól vezették be, hogy azonos tételek és pontozás alapján kell az egyetem román, magyar és angol szakán is megtartani a vizsgákat. A magyar oktatók többsége aláírásával nyomatékosította, hogy nem fogadja el ezt a vizsgáztatási módot, és hasonló nehézségi fokban, hasonló stílusban, hasonló pontozás szerint, de önállóan megalkotott tételek alapján kéri számon a tananyagot. A tanárok a közös vizsgarendszert többek között azért tartották problémásnak, mert kötelezi a közös bibliográfia használatát, és kizárja az oktatásból a román nyelven nem elérhető magyar nyelvű szakkönyveket.

Leonard Azamfirei, a MOGYTTE rektora az Agerpres hírügynökségnek adott nyilatkozatában kijelentette: a diáktüntetések hátterében az áll, hogy a magyar tagozat egyes tanárai félretájékoztatták a hallgatókat. Példaként említette: a diákok arra panaszkodtak, hogy két héttel a vizsgaidőszak előtt vezették be az új vizsgarendet, pedig erről 2018 áprilisában döntött az egyetem szenátusa, és az egységes vizsgák 2018 októberében az egyetemi chartába is bekerültek.

A rektor cáfolta, hogy az egységes vizsgák másodrendű, fordítói szerepkörre kényszerítenék a magyar tanárokat. Hozzátette: a tételek harmadrészét a román, harmadrészét az angol, harmadrészét pedig a magyar tagozat tanárai kell, hogy összeállítsák. Úgy vélte: a rendszer az azonos elbírálást hivatott biztosítani a tanintézeten belül, és a magyar tanárok elutasító magatartását a változtatással szembeni ellenállásuknak tulajdonította.

A MOGYE-n 2011-ben alakult ki éles konfliktus az állami egyetem román vezetése és magyar tagozata között amiatt, hogy az egyetem vezetése az intézményi autonómiára hivatkozva nem léptette életbe az új oktatási törvény magyar szempontból fontos előírásait. A magyar tagozat tavaly szeptemberben arról döntött, hogy a magyar vezetők mindaddig nem töltik be tisztségeiket, amíg nem születik a magyar nyelvű oktatás jövőjét hosszú távon biztosító, megnyugtató döntés. Távolmaradásukkal az ellen tiltakoztak, hogy álláspontjukat rendszeresen figyelmen kívül hagyta az egyetem vezetése.

A MOGYE román királyi rendelettel kizárólag magyar tannyelvű intézményként alakult 1945-ben. Az intézményben a kommunista pártvezetés szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyar orvosképzést. Az elmúlt években az egyetem vezető testületei a román oktatók kétharmados többségével működtek, és a magyar tagozat elsorvasztására törekedtek.

MTI