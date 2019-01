KDNP: ha az ellenzéken múlna, gyed extra sem lenne

2019. január 29. 14:20

Ha az ellenzéken múlna, ma nem lenne gyed extra - mondta Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakció-szóvivője kedden Budapesten.

Nacsa Lőrinc a kormánypártok véleményét összegezve újságíróknak nyilatkozva kiemelte: a gyed extra immár ötödik éve segíti a kisgyermekes családokat, egy fontos és sikeres elem a Fidesz és a KDNP családpolitikájában.

Ugyanakkor, ha az ellenzéken múlna, gyed extra sem lenne - mutatott rá. Hozzátette: ezt az intézkedést, és megannyi családtámogatási döntést sem támogatott az ellenzék.

Nacsa Lőrinc kitért arra, hogy több szocialista politikus, köztük Bangóné Borbély Ildikó is folyamatosan támadta az intézkedést, miközben a Gyurcsány vezette szocialista kormányzat mindig csak elvett a kisgyermekes családoktól.

Megjegyezte: a szintén szocialista Gurmai Zita, az Európai Szocialisták nőszervezetének elnöke, korábban nyíltan kimondta, ha ők kerülnének kormányra, megszüntetnék a gyed extrát.

A frakció-szóvivő szerint a baloldalnak előbb jut eszébe támogatni a migránsokat, mint a gyermekes családokat. Ezt képviselik Brüsszelben és itthon is, erről árulkodik minden mozdulatuk. Az MSZP, a DK, az LMP és a Párbeszéd képviselői az Európai Parlamentben minden bevándorláspárti javaslatot megszavaztak, és most is megszavaznak - jegyezte meg, hozzátéve: szolgaian, a Soros-terv mentén haladnak.

Nacsa Lőrinc rámutatott: ennek legújabb, elképesztő agyszüleménye egy Soros-szervezet által indított kezdeményezés, felhívás, hogy a még nem házas európai nők, férfiak migránsokkal házasodjanak össze. Ez a bevándorlás-pártiak ajánlata Európának, a Fidesz-KDNP szerint viszont Európát és keresztény kultúrát, az európai családokat meg kell védeni. Ezért is sorsdöntő a májusi EP-választás - rögzítette a KDNP-s politikus.

MTI