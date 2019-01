Sosem látott képsorokat tett közzé Ady Endre temetéséről a Filmarchívum

2019. január 29. 15:17

Sosem látott képsorokat tett közzé a 100 évvel ezelőtt elhunyt Ady Endre temetéséről a Magyar Nemzeti Filmalap - Filmarchívum - közölte a szervezet az MTI-vel kedden.

A pontosan 100 évvel ezelőtt, 1919. január 29-én lezajlott nemzeti gyászszertartást a korabeli filmhíradó kamerája örökítette meg. A kameranegatívok nemrég kerültek elő, és az újonnan beazonosított filmanyag nem csupán hosszabb, mint az eddig ismert képsorok, hanem sokkal jobb minőségű is - írja a közlemény.

Az egyedüliként ismert eredeti kópia az akkori labortechnikai problémák miatt szinte élvezhetetlenül sötét volt, és így került be a mozikban is vetített filmhíradóba. Sokáig úgy lehetett tudni, hogy csak ez a gyenge minőségű anyag maradt az utókorra Ady Endre temetéséről.

Az archívumi raktárrendezésekkor azonban nemrég előkerült több tekercs ismeretlen eredetű kameranegatív, amelyek közül kettőt közzé is tett a Filmarchívum karácsonyi Filmajándékai között. A feliratok nélküli képsorokat sokan próbálták beazonosítani és megfejteni, ennek eredményeként kerültek elő olyan unikális mozgóképek, mint a Krúdy Gyulát vagy Kertész Mihályt (Michael Curtiz) megörökítő rövid snittek.

Az Ady-temetés is több darabba szabdalva, különböző helyekről került elő, és ez látható is a képanyagba karcolt vágójeleken is. A vágatlanul fennmaradt filmanyagokat egyszerre két operatőr készítette, egyikük a lépcsősor tetején állt, a másik lejjebb, a tömeget távol tartó öntöttvas kerítésnél állt a Nemzeti Múzeum épülete előtt.

A filmanyagban fennmaradtak olyan apró részletek is, amelyeket véletlenül rögzített az operatőr. Ilyen például a lépcső északi párkányán álló fényképész alakja, akit a kurblis kamera egy téves mozdulattal mindössze egy filmkockán örökített meg, így róla csak ez az egy állókép maradt fenn.

Az Ady Endre temetését megörökítő snittek a tavaly augusztus óta rendszeresen jelentkező Filmhíradók 100 éve sorozatának most megjelent 16. epizódjában láthatóak - olvasható a közleményben, amely kitér arra is: a videó a Filmarchívum Youtube-csatornáján tekinthető meg.

