Elfogtak Németországban három feltételezett iraki terroristát

2019. január 30. 17:37

Iszlamista terrortámadás előkészítésének gyanúja miatt elfogtak három iraki férfit Németországban - közölte szerdán a szövetségi legfőbb ügyészség. Az ügy azt mutatja, hogy továbbra sem enyhül az iszlamista terror veszélye Németországban - hangsúlyozta berlini tájékoztatóján az eljárást irányító szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) vezetője, kiemelve, hogy a legutóbbi nagyszabású támadás, a 2016 decemberében egy berlini karácsonyi vásáron végrehajtott gázolásos merénylet óta már a hetedik iszlamista terrorcselekményt akadályozták meg.

A gyanúsítottakat különleges rendőri egységek bevetésével vették őrizetbe a Schleswig-Holstein tartományi Dithmarschen járásban.

Az állam elleni súlyos bűncselekmények ügyében illetékes ügyészség szerint robbantásos merényletet akartak elkövetni. Célpontot még nem jelöltek ki. Az egyelőre nem ismert, hogy valamely terrorszervezet kötelékében tevékenykedtek-e.

A 23 és 36 év közötti férfiak legkésőbb tavaly decemberben kezdték előkészíteni a bűncselekményt, szilveszteri tűzijátékokból kinyert robbanószerrel próbarobbantásokat is végeztek. Egy nagy-britanniai forrástól rendeltek egy gyújtószerkezetet, amelynek kiszállítását a brit hatóságok megakadályozták.

Lőfegyvert is próbáltak szerezni, találtak is egy forrást, de túl drágának találták a megvételre kínált Makarov típusú kézi lőfegyvert. Azt is fontolgatták, hogy a bűncselekményhez autót használnak, ezért az egyik gyanúsított autóvezetői tanfolyamot kezdett.

Az üggyel kapcsolatban átkutatták több további személy otthonát is Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Elő-Pomeránia és Baden-Württemberg tartományban - áll a közleményben.

Holger Münch, a BKA elnöke elmondta, hogy a három irakira a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BKA) hívta fel a figyelmüket. December eleje óta szemmel tartották a csoportot, a fedett műveletben több mint 200 nyomozó vett részt, mozgásukat és kommunikációjukat is megfigyelték, az utolsó időszakban éjjel-nappal. Mint mondta, szerdára gyűlt össze elég adat ahhoz, hogy elfogják és az elítélés reményével vádat emeljenek a három férfi ellen.

Kérdésre válaszolva ismertette, hogy mindhárman jogszerűen, úgynevezett oltalmazott menedékjogi státusszal tartózkodtak Németországban.

A legszélesebb nyomozati jogkörű német rendőri szerv vezetője elmondta, nincsenek arra utaló adatok, hogy a csoport valamely terrorista szervezethez tartozott volna, vagy egy szervezet utasításra váró, készenlétben álló "alvó sejtje" lett volna. Azonban a nyomozást még nem zárták le, és egyelőre nem tudják, hogy mikor radikalizálódott a három iraki férfi.

A BKA elnöke kiemelte, hogy kiváló volt a szövetségi és a tartományi hatóságok együttműködése. Ezt hangsúlyozta Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter is, aki Berlinben tett sajtónyilatkozatában aláhúzta, hogy a hatóságok változatlanul "nagyon éberek", és "ez így van jól".

A Spiegel Online hírportál értesülése szerint a gyanúsítottak 2015 őszén érkeztek Németországba menedékkérőként. A tervezett merénylet előkészítésének korai szakaszában buktak le. Azt sem döntötték még el véglegesen, hogy robbantásos vagy fegyveres akcióra vállalkoznak. Egyikük azt hangoztatta, hogy a támadásnak ugyan a lehető legtöbb "hitetlen" ellen kell irányulnia, de gyerekeknek nem szabad ártani.

MTI