Harminc éve nem látott hideg tombol az Egyesült Államokban

2019. január 30. 21:14

A Nagy Tavak környékén mínusz 50 foknál is hűvösebb lehet. Eddig 5 áldozatot követelt a zord időjárás, ami egyébként csaknem 300 millió embert érint. Bezártak az iskolák, a hivatalok, több városban teljesen kiürültek az utcák. A leveleket sem viszik ki a postások, repülőjáratok ezreit törölték, és sorra fagynak be a vasúti váltók.

Az országos meteorológiai szolgálat szerint a rendkívüli hideg egész héten kitart az Északi-sark felől érkezett hideghullámnak köszönhetően. A meteorológusok szerint ez a hideg levegő normális körülmények között az Északi-sark körül forog, de ezúttal déli irányba fordult, és az Egyesült Államokba ért.

A hirtelen leesett, 30 centiméternyi hó óriási káoszt okozott. A hatóságok sok helyen lezárták az utakat. A forgalom szinte teljesen megbénult. Milwaukee-ban is hasonló a helyzet. Sokan nem is ásták ki autóikat a ráfagyott hó alól.

A középnyugati államokban várhatóan mínusz 40-46 Celsius-fok alá süllyed majd a hőmérséklet, Wisconsin és Illinois államokban 30-65 centiméteres hótakaróra lehet számítani, és szerdától havazik még a déli Alabamában és Mississippiben is.

Illinois állam kormányzója, J. B. Pritzker kedden rendkívüli állapotot hirdetett, és közleményben figyelmeztette honfitársait, hogy fel kell készülniük – ahogyan fogalmazott – a történelmi méretű téli viharra és a rendkívüli hidegre. Óva intette a chicagóiakat attól, hogy akár öt percnél is hosszabban időzzenek a szabadban.

Illinois mellett Michigan kormányzója, Gretchen Whitmer és Wisconsin kormányzója, Tony Evers is rendkívüli állapotot hirdetett. Wisconsinban keddtől zárva tartanak az állami iskolák, és a kormányzó mozgósította a Nemzeti Gárdát.

Georgia államban is egyre hidegebb van, havazik, Brian Kemp kormányzó 35 megyében bezáratta a kormányzati hivatalokat és az iskolákat, és Atlantában már megnyitották a melegedő központokat. Az atlantaiak különösen aggódnak az időjárás miatt, mert a hét végén a város ad otthont az amerikaifutball-bajnokság, az NFL döntőjének, a Super Bowlnak.

Az Egyesült Államokban csaknem 3 évtizede nem volt ilyen hideg, mint amilyen ezen a héten várható. Mindezért egy északi-sarki ciklon a felelős. Egy nap alatt több mint 1000 repülőjáratot kellett törölni, további 500 pedig késett. A vasúti közlekedésben a váltók befagyása okozhat gondot. Ezért sok helyen gázégésű váltómelegítőket használnak.

A Nagy-tavak környékén akár mínusz 50 fokos hideg is lehet a héten. Ilyen időben pedig néhány perc alatt fagyási sérüléseket lehet szenvedni, különösen akkor, ha hideg szél is fúj. A szakemberek ezért mindenkit arra szólítottak fel, hogy ha tehetik, inkább maradjanak otthon. Észak-Dakotától Missouriig több száz hivatalt, üzletet és iskolát kellett bezárni, több településen is szinte teljesen elnéptelenedtek az utcák.

