Peter Jackson a Beatlesről készít dokumentumfilmet

2019. január 30. 22:03

Az Oscar-díjas Peter Jackson a Beatles együttes Let It Be című albumának stúdiófelvételéről készít dokumentumfilmet az eredeti filmanyagok felhasználásával – írta meg szerdán a The Hollywood Reporter.

A dokumentumfilmhez a Beatles stúdiófelvételeiből 55 órányi, korábban nem publikált anyagot dolgoz fel az új-zélandi filmes, aki a közelmúltban az első világháborús archív felvételekből készített dokumentumfilmet. A háborús visszaemlékezéshez kifejlesztett restaurációs technológiát alkalmazza majd a brit együttes archív filmjeinek felfrissítéséhez.

Az egészestés dokumentumfilm a Let It Be című, 1970 májusában megjelent album stúdiófelvételeiről szól. A produkción Jackson WingNut Films cége és az Apple Corps dolgozik, de az alkotók megszerezték a Beatles még élő tagjainak – Paul McCartney, Ringo Starr – és az elhunyt tagok özvegyeinek – Yoko Ono és Olivia Harrison – támogatását is.

A Beatles 1969-ben vonult stúdióba a lemez felvételéhez. A pályája csúcsán lévő banda lemezfelvételét először filmezték teljes terjedelmében. Eredetileg azért, hogy majd egy külön adást vágjanak belőle a tévé számára, de közben változott a terv, és dokumentumfilm született belőle.

Az eredeti dokumentumfilm azért vált különösen izgalmassá a Beatles-rajongók számára, mert abban kerestek magyarázatot arra, miért bomlott fel a banda röviddel a felvétel után. Jackson szerint a forrásanyagból ennél sokkal dinamikusabb portré bontakozik ki. Mint hangsúlyozta, maga is meglepődött, mennyire eltér a valóság a körülötte kialakult mítosztól.

A rendező elmondta, hogy a Michael Lindsay-Hogg által a banda szétszéledése előtt 18 hónappal készített dokumentumfilm felvételei és hanganyaga olyan, mintha kincsekre bukkant volna. „Persze voltak drámai pillanatok, de korántsem olyan ellentétek, mint ami elterjedt. Ahogy az ember Johnt, Pault, George-ot és Ringót látja együtt dolgozni, a ma már klasszikusnak számító számokat alkotni, az nemcsak magával ragadó, de mulatságos, felemelő és meglepően bensőséges” – fogalmazott.

Peter Jackson első világháborús dokumentumfilmje, a They Shall Not Grow Old (Nem öregednek meg) tavaly ősszel a BFI Londoni Filmfesztiválon mutatkozott be a közönségnek. Jackson a filmhez az Imperial War Museum gyűjteményének eredeti archív felvételeit és a BBC archív hang- és képfelvételeit is felhasználta. Az alkotásban veteránok szólalnak meg, az archív filmek pedig színes és 3D-s formátumban mutatják be a Nagy Háborút, ahogy azt soha korábban. A rendező elmondta, hogy a Beatles-filmhez a háborús dokumentumfilmjéhez kifejlesztett technikát használja.

„A film olyan élményt nyújt majd a rajongóknak, amiről régóta álmodoztak. Mintha egy időgép visszarepítene 1969-be, és beülhetnénk a stúdióba, hogy megnézzük, hogyan csinált együtt nagyszerű zenét ez a négy barát” – ígérte Jackson.

MTI