Öt RMDSZ-es politikus versenyzik befutóhelyekért az EP-jelöltlistáján

2019. február 1. 13:59

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) öt politikusa nyújtotta be a pénteki határidőig a szükséges dokumentumokat azért, hogy befutóhelyre kerüljön a szövetség európai parlamenti jelöltlistáján - közölte az MTI kérésére Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke.

Tájékoztatása szerint a szövetség mindkét jelenlegi EP-képviselője, Sógor Csaba és Winkler Gyula is újabb mandátumra pályázik. Nekik azonban Hegedüs Csillával, a szövetség kultúráért felelős ügyvezető alelnökével, Oltean Csongorral, az RMDSZ-szel együttműködő ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) elnökével, valamint Vincze Loránttal, a Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnökével, az RMDSZ külügyi titkárával kell megmérkőzniük, ha mindnyájuk iratait formailag elfogadja a szövetség illetékes bizottsága.

Porcsalmi Bálint elmondta: a jelöltek február 23-án az RMDSZ kongresszusán is bemutatkozhatnak, a rangsort pedig a Szövetség Állandó Tanácsa (SZÁT) állítja össze március elsején. Hozzátette: az RMDSZ jelöltlistája összesen 43 nevet fog tartalmazni, és a listát további személyiségekkel egészítik ki.

Az ügyvezető elnök nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a listára a Magyar Polgári Párt (MPP) vagy az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) jelöltjei is felkerüljenek. Hozzátette: ha március elsejéig a pártokkal valamilyen megállapodás születik, nem csak az öt RMDSZ-es jelölt rangsoráról dönt a SZÁT.

Korábban az MPP befutóhelyet kért az RMDSZ listáján jelöltje, Márton Zsuzsanna számára, az EMNP pedig azt javasolta: állítson a három párt koalíciós jelöltlistát, melyen a néppártot elnöke, Szilágyi Zsolt képviselje.

Porcsalmi Bálint kizártnak tartotta a koalíciós lista állítását. Hozzátette: ez azt is jelentené, hogy a felek a munkából is egyformán kiveszik a részüket. Szerinte az EMNP-ben a korábbi aláírásgyűjtések során, például a Minority SafePack aláírási kampányában is csalódtak. Az ügyvezető elnök úgy vélte: az MPP kérése is méltánytalan és aránytalan, és reményei szerint a polgári alakulat is el fogja fogadni, hogy nem kapja meg a befutónak számító két hely egyikét. Porcsalmi hozzátette: az RMDSZ-nek 200 ezer támogató aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy a jelöltlistáját elindítsa a választási versenyben.

Kelemen Hunor korábban azt tartotta reálisnak, hogy a Romániában 6,5 százalékot kitevő erdélyi magyarság két jelöltet juttasson az Európai Parlamentbe. Elmondta: három jelölt bejuttatásához a magyarság jelöltlistájának a szavazatok 9,26 százalékát kellene megszereznie.

Az erdélyi magyarság 2007-ben (Románia EU-csatlakozásakor) és 2009-ben is számarányát messze meghaladva vett részt az EP-választásokon, és mindkét alkalommal három képviselőt juttatott a brüsszeli testületbe. A 2007-ben függetlenként induló Tőkés László és az RMDSZ versenye, 2009-ben pedig az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) összefogása mozgósította a közösséget. A 2014-es választáson már csak két képviselő szerzett mandátumot az RMDSZ jelöltlistájáról, de ezt némiképp pótolta, hogy Tőkés László a Fidesz-KDNP listáján szintén mandátumhoz jutott.

MTI