Maga mögött tudhatja a Merkel-korszakot Németország?

2019. február 2. 12:03

Új fejezet kezdődött a CDU és a CSU életében, úgy tűnik, teljesen más hangnemben beszélnek a jelenlegi vezetők. Bár egyelőre nem ismertek a céljaik, de a pártok új vezetői együttműködést ígérnek.

A 2018-as vitákat félretéve új fejezetet kezd együttműködésében a német testvérpárt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) – jelentette be a nemrég megválasztott két vezető, Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-elnök és Markus Söder, a CSU vezetője közös sajtótájékoztatón.

Már maga a sajtóesemény is szimbolikus volt, hiszen mindkét párt élén nemrégiben történt vezetőváltás, és úgy tűnik, hogy teljesen más hangnemet ütöttek meg egymással szemben, mint Angela Merkel és Horst Seehofer. Ez azért is fontos, mert megoldandó probléma akad bőven, ha csak a migrációs válságra és az erősödő antiszemitizmusra gondolunk. És közelegnek az európai parlamenti választások, ezért is lehet fontos, hogy a két párt egységet mutasson – hangzott el a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

Annegret Kramp-Karrenbauer, a kormányzó német Kereszténydemokrata Unió, a CDU elnöke és Angela Merkel német kancellár (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)

Szorosabb lehet a kapcsolat

A műsorban felvetődött a kérdés, hogy a CSU és CDU közötti vitákat félretették-e az új vezetők vagy pedig megoldották azokat? Kiss J. László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára elmondta, a múltfeldolgozás valamilyen formájára mindenképp szükség van.

Emlékeztetett: Annegret Kramp-Karrenbauer maga jelentette be, hogy létrehoznak egy műhelykonferencia-rendszert a párton belül. Ugyanakkor az eddiginél szorosabb együttműködés kezdődött a két párt között, ezt jelzi, hogy a CDU és a CSU elnöksége a hétfői ülésük egy részét egy telefonkonferencia keretében közösen tartották, amire három éve nem volt példa.

Félre kell tenni a sérelmeket

Angela Merkel embereként tartják számon Annegret Kramp-Karrenbauert, ugyanakkor bizonyos szempontból Markus Söder is Horst Seehofer hátterében erősödött meg a német politikában. Ezek ellenére egyikükre sem jellemző az, hogy konfliktusos politikusokról lenne szó – mondta Pócza István a közrádióban.

Az Alapjogokért Központ vezető kutatója szerint mindkét új pártelnök próbál új fejezetet nyitni a párt életében és a német belpolitikában. Ennek érdekében a korábbi nézeteltéréseket és különbségeket félre kell tenni, ehhez pedig jó a múlt átbeszélése azok nélkül a politikusok nélkül, akik a párt és a pártok részéről terheltté és feszültté tették a viszonyt.

Pócza szerint Karrenbauertől más politikát tapasztalhatunk majd, mint Merkeltől, ugyanis az elmúlt időszakban egyre több kérdésben más véleményt képvisel, mint elődje.

Szimbolikus üzenet

Annegret Kramp-Karrenbauer a 2015 óta történtek elemzését szolgáló februári CDU-s tanácskozásra meghívja a CSU vezető szakpolitikusát, Joachim Herrmann bajor belügyminisztert is, holott Horst Seehofer szövetségi belügyminiszterként előállt korábban egy 65 pontos javaslatcsomaggal is a menekültügy rendezésére. Így adta volna magát a helyzet, hogy Seehofer kerüljön a munkacsoportba – vetődött fel a műsorban.

Pócza István szerint Kramp-Karrenbauer részéről ez egyfajta üzenet, amelynek lényege, hogy a régi politikusok ideje lejárt, az új politikusok ideje következett el. Kramp-Karrenbauer és Söder is ezt mutatja, előbbire igaz is – mondta a kutató.

Kifejtette: Kramp-Karrenbauer rá van kényszerítve arra, hogy újat mutasson, hiszen ha azt látják a szavazók, hogy a merkeli politikát viszi tovább, akkor elbukhat. Folyamatos bizonyítania kell, emellett a korábbi konfliktusokat is le kell építenie.

Összeomolhat a nagykoalíció?

Kiss J. László hozzáfűzte: a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) tagjait az év második felében megkérdezik, hogy folytathatónak tartják-e a nagykoalíciót. Jelenleg az említett párt 14 százalékon áll, így ha nem sikerül növelni támogatottságát, akkor a koalíció elhagyása is felmerülhet.

Kétségkívül, ha a CSU–CDU viszonya rendeződik, akkor az egész nagykoalíció egységessé válik, aminek az elfogadottsága is nagyobb lesz a választók körében – jelentette ki.

hirado.hu - Kossuth Rádió