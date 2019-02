Hajrájához érkezett a baloldali fővárosi előválasztás

2019. február 2. 23:36

Vasárnap délig szavazhatnak az MSZP-s Horváth Csaba, illetve a párbeszédes Karácsony Gergely támogatói. Ez még csak az első forduló, elvileg lesz egy második is, várhatóan nyáron. Az LMP és az általuk támogatott jelölt, Puzsér Róbert már ennek szellemében támadja lehetséges ellenfeleit.

Szomorúan látjuk, hogy a régi baloldal jelöltjeinek irreális ígéretekből álló licitje nyomorult vádaskodásba torkollott – így kezdődik Puzsér Róbert kampányoldalának legutóbbi bejegyzése. A publicista Sétáló Budapest nevű oldalán azt írják: Horváth Csaba és Karácsony Gergely is polgárháborús frontot akar nyitni Budapesten.

„Karácsony és Horváth mindenáron harcolni akar, de erre sem alkalmasak. Nincs bennük sem karizma, sem erő, sem keménység. Horváthban legalább van tűz, Karácsonyon még az sem látszik, hogy valóban akarja ezt a hivatalt. Mindkét jelölt végzetes tévedés” – írták.

Puzsér az MPSZ és a Párbeszéd jelöltjét is bírálta

Az üzengetés az előválasztás indulása óta tart az MSZP-Párbeszéd és az LMP jelöltjei között. Bár Puzsér Róbert csak a nyári fordulóban méretteti meg magát, sem Horváth Csabát sem Karácsony Gergelyt nem kíméli. A szocialista Horváth Csabát gerinctelen, rossz képességű világ nyomorultjának nevezte, Karácsony Gergelyről pedig azt írta: „Tavasszal még Gyurcsányabb volt Gyurcsánynál, idén télen már a mérsékelt államférfit játssza, hisz pontosan tudja: kifejezetten figyelek arra, mit hazudozik a kígyónyelvével”.

Várhatóan lesz második forduló

Bár Karácsony Gergely szerint a támadások ellenére is lesz második forduló, ahol Puzsér Róbert a gyakorlatban is megmérkőzhet velük, a szocialista Horváth Csaba azt is felvetette, hogy nem lenne szükség új körre az előválasztáson. Szerinte Puzsér Róbertnek és az LMP-nek ugyanis lényegében nincs esélye a győzelemre.

Úgy fogalmazott: minden visszajelzés, amit kapnak, egyértelmű elutasítottság, véleményénél sokkal markánsabban jelenik meg az, hogy „Puzsér egy troll”.

Bizonytalanná váltak a támogatók?

Az M1 kérdésére, miszerint Puzsér Róbert esetleges győzelme után be tudnának-e állni a publicista mögé, szombaton már Gréczy Zsolt, a DK szóvivője is úgy válaszolt, ez a lehetőség fel sem merül.

Közben úgy tűnik, már az LMP sem olyan biztos abban, hogy támogatná az MSZP vagy a Párbeszéd jelöltjét. Gál József, a párt fővárosi képviselője úgy nyilatkozott: az LMP a második körben Puzsér Róbertet támogatja majd, az eredmény után pedig meglátják, merre tovább.

Kevesen voksoltak

A második forduló a szavazatok száma miatt is kérdéses. Pénteken a hvg.hu írt arról, hogy bár az MSZP, a Párbeszéd és a DK jelöltjei az országgyűlési választáson 394 ezer voksot kaptak Budapesten, a mostani, húszezer fölötti eredmény ehhez képest elenyésző.

A cikk szerint a pártok saját bázisuknak is csak egészen kis részét tudták megmozdítani egy olyan akcióhoz, amelyre állítólag nagyon büszkék.

