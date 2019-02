Megrongáltak Nepomuki Szent János szobrát Majsa főterén

2019. február 3. 15:45

Vasárnapra virradóra megrongálták a város főterén álló Nepomuki Szent János szobrot.

A vandál letörte a szobor fejét, amit néhány méterrel odébb a bokrok közé hajított. A szoborfej darabokra tört. A szobor – ami sokáig a parókia udvarán állt –, a település egyik legrégebbi köztéri alkotása, ami 1793-ban készült (Nepomuki Szent János Csehország, a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje, egyes helyeken a fuldoklók, illetve a bányászok, sóbányászok védőszentje – a szerk.). A kőből faragott, festett, barok szobrot Lajber András állíttatta. A szobor a felújítását követően, 2000-ben került a mostani helyére és az önkormányzat tulajdonát képezi.

A hányatott sorsú alkotást öt éve – 2014. novemberében is megrongálták –, akkor is a szobor feje volt a célpont. Egyes vélekedések szerint, akkoriban nem biztos, hogy szándékos károkozás történt, mert a fejet odahelyezték a szobor talapzatához, így akár anyagfáradás is okozhatta a bajt. Most azonban egészen biztos, hogy vandalizmus történt. A tettesnek, vagy tetteseknek ahhoz, hogy elérjék a szobor fejét, fel kellett állniuk a talapzatra. A szobor mögötti virágágyásban hagyott lábnyomok, valamint a köztéri kamerák felvételei is segíthetnek majd a bűncselekmény felderítésében.

A mostani eset kapcsán kerestük a rendőrséget is. Mint azt Hürkecz Zoltántól, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivőjétől megtudtuk, rongálás miatt indítottak büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.

Az imádkozó nő szobra is megsérült

Néhány hete a templom előtti keresztnél is hiányzik az egyik mellékalak, de ott vélhetően fagyás miatt tört le az imádkozó nő szobra.

Kiskunmajsán, a főtéri parkban legutóbb 2016. augusztusában történt szoborrongálás, amikor az első világháborúban elesettek hősi emlékművének egyik szoboralakját törték össze.

Fotók: Tapodi Kálmán / baon.hu

