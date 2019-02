Az Esterházyak családi viszálya tartja lázban az osztrák közéletet

Furcsa események tartják izgalomban mostanában az osztrák közéletet, aminek magyar vonatkozásai is vannak. Két család, az Esterházy és az Ottrubay vitatkozik az ausztriai Esterházy uradalom feletti rendelkezési jogról. Ez az uradalom egykor Esterházy Pál herceg birtoka volt, aki 1956-ig Magyarországon élt.

Esterházy Pál a forradalom napjaiban szabadult ki a kommunisták börtönéből, és távozott nyugatra. Személyével kapcsolódott össze az Esterházy és az Ottrubay család története, ugyanis a második világháború után feleségül vette Ottrubay Melindát az operaház neves táncosát. De ki volt Esterházy Pál, akinek a hagyatéka ilyen élesen szembe állítja a két családot? A Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában erre a kérdésre is keresték a választ.

Emberrablás miatt nyomoznak

Fegyveres rendőri akció volt január 22.-én délután az ausztriai Burgenland tartomány székhelyén, Kismartonban. A magyar-osztrák határhoz közeli városban és annak környékén külföldi, szemtanúk szerint elsősorban magyar rendszámú autókat ellenőriztek – adta hírül egy osztrák napilap. Egy aznap eltűnt 88 éves nő után kutattak, aki éppen ápolónőjével sétált, amikor megállt mellettük két fekete limuzin.

Az egyik járműből kiszállt egy nő, aki az ápolót odébb lökte, és a 88 éves asszonyt magával vitte, az APA osztrák hírügynökség beszámolója szerint. Mintegy száz rendőr nyomozott az emberrablók után, aznap estére azonban kiderült, hogy az idős nő a dél-ausztriai Tirolban van a lányánál, és önként ment el vele. Ezután válhatott nyilvánossá, hogy Ottrubay Magdolna Teréziát keresték ekkora erőkkel, aki az Esterházy hagyatékot kezelő alapítványok vezetőjének, Stefan Ottrubaynak az édesanyja.

Családi konfliktusból alakult ki botrány

Ottrubay Magdolna Terézia Svájcban élt korábban, és a Spiegel című hetilap szerint fia hozatta tavaly Burgenlandba. Egy osztrák napilap azonban szemtanúkra hivatkozva azt írta, az idős nő nem érezte jól magát Kismartonban, az osztrák közszolgálati televízió úgy tudja, a családon belül emiatt konfliktus is kialakult.

Stefan Ottrubay az Esterházy Alapítvány vezetője csak szűkszavúan nyilatkozott az ügyben: a kialakult helyzet, mint olyan, eddig is magánjellegű volt, és most is az. Az, hogy ebből végül ekkora ügy lett, senki nem láthatta előre. Az állítólagos emberrablás további részleteit a család magánügyként kezeli, a rendőrség pedig nyomoz még az ügyben.

Több millió euróról van szó

A svájci születésű Stefan Ottrubay a 2014-ben elhunyt galántai Esterházy Melinda hercegné, Esterházy Pál özvegyének az unokaöccse. Férje halála után Esterházy Melinda lett az ausztriai Esterházy vagyon egyedüli örököse, aki a vagyon kezelésére magánalapítványokat hozott létre, amelyek irányítást Stefan Ottrubayra bízta 2000-ben. Az Esterházy Alapítványok vagyonát 800 millió euróra becslik.

Az Esterházy-kastély a burgenlandi Kismartonban (Fotó: MTI/AP/Ronald Zak)

Nem kedvelték a herceget

Esterházy Pál, teljes nevén Esterházy Pál Mária Lajos Antal az Esterházyak hercegi ágából, a galántai ágból származott. 1901-ben született Kismartonban, majd 1919-ben érettségizett a budapesti piarista gimnáziumban. Apja Esterházy Miklós Pál volt, aki 1920-ban, 51 éves korában meghalt, majd 19 éves fia átvette az őrvidéki és a magyarországi Esterházy hitbizománynak az úgynevezett rendelkezés jogát – magyarázta Botlik József történész.

Az osztrák hatóságok az ifjú herceget szinte kezdettől fogva ellenségnek tekintették, hiszen a fiatalember 1922 elejétől támogatta a nyugat-magyarországi felkelőket – tette hozzá a történész. Hangsúlyozta: Esterházy Pálnak nagy szerepe volt Sopron, Kőszeg és több kisebb város és falu Magyarországhoz való visszacsatolásához a trianoni békediktátum után.

Halálesetek után került át az uradalom az Ottrubay családhoz

1945 után Magyarországon tartózkodott a herceg, a politikai élettől visszavonult, azonban őt is utolérte a szovjet megszállás és a kommunista hatalom, összes magyarországi birtokát elkobozták. A herceg 1946-ban nősült meg, feleségül vette Ottrubay Melindát. Esterházy Pált politikai perekbe keverték bele, majd feleségével együtt letartóztatták őket. Végül Esterházyt bebörtönözték, felesége pedig iszonyú körülmények között élt Budapesten – magyarázta Botlik.

Mint mondta, 1956-ban szabadulhatott ki Esterházy a börtönből, majd elmenekült Magyarországról és Bécsbe költözött. Az osztrák hatóságok és az Esterházy uradalom között 1970-re konszolidálódott a kapcsolat. Esterházy végül 1989-ben halt meg, amikor is az egész uradalom és annak vagyonkezelése feleségére, Ottrubay Melindára szállt. Ő Ottrubay Istvánnal, unokaöccsével kezdték kezelni a vagyont, majd 2014-ben a nő meghalt, így az Ottrubay családi ág vette át az uradalom kezelését – mondta Botlik József.

hirado.hu - Kossuth Rádió Vasárnapi Újság