Nem mozdult a forint

2019. február 4. 09:50

A pénteki érezhető gyengülés után hétfőn próbálhat szépíteni a forint, továbbra is 318 közelében járunk az euróval szemben. A dollár kismértékű erősödéssel kezdett, ami a feltörekvőkre is rossz hatással volt. Hétfő reggel 317,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez stagnálást jelentett a péntek esti szinthez képest. A múlt hét végén érezhetően gyengült a forint, 318 felett is járt a jegyzés, ami egyrészt az elmúlt hetek erősödésének korrekciója lehetett, hiszen a jelek szerint az MNB mégsem tűnik teljesen elszántnak a szigorítást illetően. A dollárral szemben 277,5-nél jártunk, míg az angol font 362,76 forintba került.

portfolio.hu