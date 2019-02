MSZP-Párbeszéd: siker és új korszak kezdete az előválasztás

2019. február 4. 17:53

Sikernek és új korszak kezdetének értékelték a vasárnap zárult fővárosi előválasztást az MSZP és a Párbeszéd vezetői hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. A politikusok arról is beszéltek, február 18-án, a tavaszi parlamenti ülésszak kezdetén új korszak indul az ellenzéki együttműködésben.

Tóth Bertalan, az MSZP elnöke, frakcióvezető egyértelmű sikernek nevezte a baloldali pártok vasárnap zárult előválasztását, amelyen több mint 34 ezer választópolgár vett részt.

Hozzátette: az egységen tovább kell dolgozni, hiszen a pártok előtt áll egy európai parlamenti és egy önkormányzati választás, ehhez pedig erőt ad az előválasztás. Az MSZP és a Párbeszéd azért fog küzdeni, hogy minden településen a polgármester- és a képviselőjelöltek az egységet képviseljék - közölte.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, frakcióvezető is úgy értékelt, hogy a "rabszolgatörvénnyel" és az előválasztással új szintre lépett az ellenzéki együttműködés. Csak a lehető legszorosabb együttműködéssel lehet Orbán Viktor kormányát leváltani - hangoztatta.

Szólt arról, hogy február 18-án, a parlament első ülésnapján új korszak indul az ellenzéki együttműködésben.

Ekkor az ellenzéki pártok közösen fogják megmutatni, hogy egy új korszak indul, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az egység megmaradjon - tette hozzá.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke - aki vasárnap a szocialista Horváth Csabával szemben nagy arányban megnyerte az MSZP, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd és a Szolidaritás főpolgármester-jelölti előválasztását - elmondta, új korszak kezdődött a politikában. Le fogják bontani az ellenzéki pártok közötti falat, amit a Fidesz megpróbál újra és újra felépíteni - közölte.

Hozzátette: lebontják a pártok és a szavazók között kialakult falat is, olyan politikát szeretnének folytatni, amelynek révén minden változást akaró szavazó átélheti azt, hogy a politika nem a politikusokról, hanem a hétköznapi emberekről, az ő problémáikról szól.

Megerősítette: a következő hónapok kampánya arról fog szólni, hogy a hatalom emberével, a Fidesz helytartójával szemben az emberek hatalmát hozzák létre Budapesten.

Karácsony Gergely elmondta, folytatják az egyeztetéseket, amelyek célja a teljes ellenzéki egység megteremtése Budapesten. Azt a célt kell kitűzni, hogy március 15-ig minden kerületben megtalálják a Fidesz helyi helytartójának legesélyesebb kihívóját - közölte.

Az előválasztás részvételi adatát értékelve azt mondta, azokban az országokban is nagyjából ekkora részvétel mellett szokták az előválasztást megtartani, amelyekben van történelmi tradíciója az előválasztásnak.

Tóth Bertalan arra a kérdésre, sikernek értékeli-e, hogy az MSZP-nek sem az országgyűlési, sem az októberi önkormányzati választáson nem lesz önálló jelölte, közölte, a szocialista párt az ellenzék egység megteremtésén dolgozik, ennek fontos állomása volt az előválasztás, amelynek eredményét elfogadják és támogatják Karácsony Gergelyt.

Az előválasztás lehetséges második fordulóját firtató kérdésre Karácsony Gergely azt mondta, tartja magát a korábban kötött megállapodáshoz és ha az EP-választás után lesznek még érdemi kihívók, áll a megmérettetés elé. Mindent meg kell tenni, hogy az ellenzék "egy az egy ellen" induljon a Fidesz jelöltjével szemben - tette hozzá.

A Párbeszéd politikusa úgy értékelt, az LMP is részt vesz az együttműködésben azáltal, hogy Puzsér Róbert, az LMP által támogatott független főpolgármester-jelölt nyitott arra, hogy egy második körös előválasztási fordulóban megmérettesse magát. Szeretné - folytatta -, ha a kerületi megállapodásokba az LMP, a Momentum és a Jobbik is be tudna kapcsolódni. Hozzátette: neki főpolgármester-jelöltként az a dolga, hogy az ellenzéki egységen dolgozzon. Megjegyezte, a kerületek túlnyomó többségében már körvonalazódik a megállapodás.

A Jobbikkal történő együttműködésre vonatkozó kérdésre a zuglói polgármester azt mondta, a politikai együttműködésnek szilárd erkölcsi alapjai kell, hogy legyenek, amelybe nem fér bele semmilyen szélsőséges, rasszista vagy antiszemita megnyilvánulás. A közös alap a humanizmus és a demokrácia, ezekből az értékekből nem engedünk - hangsúlyozta, hozzátéve: komolyan veszik ugyanakkor azt, hogy vannak pártok, amelyek meg akarják változtatni politikájukat és ebben az új egységben részt akarnak venni.

A tavaszi ülésszak új ellenzéki politizálásának részleteit firtató kérdésre Tóth Bertalan azt mondta, nem fognak visszatérni a Fidesz által létrehozott "látszatdemokratikus szabályok" közé, de nem fogják feladni a parlament nyilvánosságát, amelynek révén az ellenzéki politika üzenetei eljuthatnak a választókhoz. Részletekben nem kívánt bocsátkozni, az ellenzéki pártok egyeztetnek, annyit mondott: "nem lesz ugyanolyan, mint decemberben volt".

Az MTI megkérdezte Tóth Bertalant arról, hogy az MSZP valóban Hunvald György egykori polgármestert indítja-e a VII. kerületben. A pártelnök rögzítette: az MSZP az ország településen, a fővárosi kerületekben olyan jelölteket támogat, akik a legszélesebb támogatottsággal rendelkeznek és a legtöbb ellenzéki párt támogatja a jelölésüket. Ez vonatkozik a VII. kerületre is - mondta.

MTI