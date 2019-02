Folytatódnak a Márai Sándor-estek a Jókai Anna Szalonban

2019. február 4. 22:58

Folytatódnak a Márai Sándor-estek a budapesti Jókai Anna Szalonban, ahol június végéig négy alkalommal várják az érdeklődőket Hirtling István színművész és Mészáros Tibor irodalomtörténész előadásain.

Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere a hétfői budapesti sajtótájékoztatón elmondta: Márai 1920 után, miután nem térhetett vissza szülővárosába, Kassára, Budán telepedett le és a Krisztinavárosban talált új otthonra. Mint fogalmazott, a Mikó utca sarkán emléktábla és szobor emlékezteti a járókelőket Márai egykori lakhelyére. A Budavári Önkormányzat minden évben április 11-én itt emlékezik meg a magyar költészet napjáról, ami egyben Márai születésnapja is. Kiemelte, hogy idén ünneplik Márai halálának harmincadik évfordulóját, az író 1989. február 21-én halt meg San Diegóban.

Elmondta azt is, hogy a budavári képviselő testület decemberben döntött arról, hogy az önkormányzat új helyre, a Krisztina térre költöző művelődési háza Márai Sándor nevét viseli majd. A krisztinavárosi kulturális központban egy emlékszoba kialakítását is tervezik, amely az első magyarországi állandó emlékhelye lesz az írónak.

A polgármester felidézte, hogy tavaly indították útjára a Jókai Szalonban a Márai irodalmi esteket, amelyek nagy sikerrel és teltházzal zajlottak. A Budavári Önkormányzat támogatásával megvalósuló előadások egy-egy téma köré csoportosítva mutatják be a Márai-életművet. Az esteken Hirtling István színész közreműködésével Mészáros Tibor irodalomtörténész, a Márai-hagyaték gondozója, fotókkal, kordokumentumokkal és zenékkel gazdagítva tárja a közönség elé az író munkásságát.

Mészáros Tibor irodalomtörténész elmondta: az irodalmi sorozat célja, hogy "teljesebb, színesebb és valódibb Márait mutassunk be a közönségnek". Eddig szó volt Márai Budapestjéről, Márai és 1956, Márai és a bor, illetve az író és a humor kapcsolatáról is.

A következő esteken szó lesz többek között az emigrációról, a költészetről, Krúdy Gyuláról, valamint Márainak az állatokról szóló írásairól is. Hétfő este, a sajtótájékoztató után Márainak a halálhoz fűződő viszonyáról tartottak előadást.

"Számomra is nagyon sok meglepetést tartogatott Márai személye és életműve, és ezt a meglepetést szeretnénk átadni a közönségnek" - hangoztatta az irodalomtörténész, aki emlékeztetett arra is, hogy nemrég nyílt meg Kassán Márai egykori otthonában a tragikus sorsú író állandó emlékkiállítása, amely 220 négyzetméternyi területet magába foglaló 7 szobában időrendben és tematikusan mutatja be az író életét és életművét. A szövegeket fotók, portrék, dokumentumok és kötetek egészítik ki - tette hozzá.

Hirtling István Jászai Mari-díjas színművész elmondta, hogy az irodalmi sorozat meghívást kapott az Egyesült Államokba, ahol Márai halálának közelgő évfordulója alkalmából San Diegóban tartanak előadást február 23-án, majd Los Angelesben két alkalommal lépnek fel - tette hozzá.

MTI