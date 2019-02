Így változik idén az adóbevallás

2019. február 6. 12:58

Nem kell minden évben újra rendelkezni a személyi jövedelemadónk egyházaknak felajánlott egy százalékáról abban az esetben, ha mindig ugyanannak szánjuk ezt a felajánlást. Így, aki nem akar változtatni döntésén, nem kell újra benyújtania rendelkezését – hívta fel a figyelmet az adóhivatal.

Közeleg az adóbevallás határideje, amikor rendelkezhetünk a személyi jövedelemadónk (szja) egy százalékáról, s eldönthetjük, melyik felekezetnek ajánljuk fel ezt az egy százalékot, és melyik civil szervezetnek a másik egy százalékot.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján arról tájákoztatott, hogy az egyházak javára tett egy százalékos személyi jövedelemadó-felajánlást 2018 óta mindaddig automatikusan figyelembe veszi az adóhivatal, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal meg nem jelöl egy másik kedvezményezettet, vagy korábbi nyilatkozatát vissza nem vonja. Így, aki nem akar változtatni döntésén, nem kell újra benyújtania rendelkezését.

Kiemelték ugyanakkor, hogy ez az automatizmus a civil kedvezményezettek és a költségvetési előirányzat számára tett felajánlásoknál nem működik, javukra minden évben rendelkezni kell.

Májusi határidő

A NAV hangsúlyozta, az egyházak esetében május 20-ig, egy alkalommal van lehetőség arra, hogy az adózó 2018-ban tett rendelkezése helyett újabb technikai számos kedvezményezettet jelöljön meg, vagy nyilatkozatát visszavonja. Ha valaki nem kíván élni a több évre szóló nyilatkozat jelentette könnyítéssel, akár minden évben benyújthatja a bevett egyházra szóló nyilatkozatot.

Aki tavaly tett nyilatkozatát idén nem kívánja módosítani, üresen kell hagynia a nyilatkozati lapon a kedvezményezett technikai száma, neve mezőket. Ha pedig módosítani kívánja, fel kell tüntetnie az új kedvezményezett technikai számát a megfelelő mezőben.

Aki úgy dönt, hogy a tavalyi nyilatkozatát idén visszavonná, mivel most nem kíván technikai számos bevett egyházra nyilatkozni, korábbi nyilatkozatát visszavonhatja a nyilatkozati lapon is. A visszavonása után idén már nem lehet megjelölni másik egyházat.

Évi egy módosítás

Az adóhivatal leszögezte: az szja 1+1 százalék felajánlási rendszerének alaptézise továbbra is az, hogy egy felajánlási időszakban csak egy-egy nyilatkozat nyújtható be. Ezt a szabályt kell alkalmazni a módosítás lehetőségére is, tehát módosítani is csak évente egy alkalommal lehet a korábbi rendelkező évben érvényes bevett egyházi nyilatkozatot – fejtette ki az adóhatóság.

