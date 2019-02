Volner János: Lesz harmadik jobbikos, akit ki fognak csinálni

2019. február 6. 21:15

Politikai blöff a Jobbik megszűnése, mivel a 200 milliós ÁSZ-bírság nem veszélyezteti a párt működését, hiszen a Jobbik összesen 2,7 milliárd forintos összegből gazdálkodik – jelentette ki Volner János az ECHO TV Napi aktuális című műsorában. A Mi Hazánk Mozgalom politikusa szerint a Jobbik ki tudja fizetni ezt a bírságot, Sneider akciójának egyetlen célja az ellenzéki szavazók aktivizálása.

A Jobbikon belül nagy belharcok vannak, folyamatosak a kiszivárogtatások, borzasztó látni, ami a pártban történik – jelentette ki Volner János.

A politikus megerősítette, hogy Staudt Gábor és Sneider Tamás után lesz harmadik jobbikos, akit belső információkkal próbálnak kicsinálni, ezt abból gondolja, hogy neki is küldtek a párton belülről kiszivárogtatott anyagokat, amiből ő már tudja, hogy ki lesz a következő, akit megbuktatnak.

Látható, hogy Sneider Tamás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, emiatt őt „megpróbálják kinyírni a pártbeli ellenfelei.” Ezek mind belső körös beszélgetések, az egyik például a kommunikációs stábon belül zajlott – mondta a politikus. Hozzátette: a belső körökből kerülhettek ki Sneider esküvői felvételei is és Szávay István botrányos mondatai is.

Nem a kormánypárti újságírók szedik szét a Jobbikot, hanem párton belül szúrják egymást hátba, hogy különböző személyi pozíciókat megkapjanak

– hangsúlyozta a képviselő.

A teljes beszélgetés megtekinthető az ECHO TV weboldalán.

echotv.hu