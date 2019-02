Soros Györgynek is üzenhetett Trump

2019. február 6. 22:59

Donald Trump amerikai elnök évértékelő beszédében megemlítette azokat a gazdagokat, akik „nyitott határokról beszélnek, miközben falak mögött élnek és őrök védik őket”. Elemzők szerint az amerikai elnök ezzel Soros Györgynek is üzent – közölte az M1 Híradója.

Tovább küzd az illegális bevándorlás ellen Donald Trump. Az amerikai elnök évértékelő beszédében megint hosszan beszélt a problémáról. Kitart amellett, hogy falat kell építeni a mexikói-amerikai határon, különben illegális bevándorlók özönlenek az országba, köztük bűnözők is.

A demokraták hallani sem akarnak kerítésről vagy falról

A Soros György által is támogatott demokraták azonban hallani sem akarnak kerítésről vagy falról. Trump meg is említette azokat a gazdagokat, akik „nyitott határokról beszélnek, miközben falak mögött élnek és őrök védik őket”.

Percekig tartó ovációval fogadták a republikánus képviselők Donald Trumpot, miután belépett a kongresszusi terembe. Évértékelőjén aztán hosszan beszélt az illegális migrációról. Azt mondta: morális kötelezettség a bevándorláspolitika rendezése.

Trump évértékelő beszéde (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)

Semmi sem tükrözi jobban az amerikai munkás emberek és az amerikai politikai elit közötti különbséget, mint az illegális bevándorlás. A gazdag, tehetős politikusok és az őket pénzzel támogatók nyitott határokról beszélnek, miközben falak, kapuk mögött, és őrök között élik az életüket – mondta Donald Trump.

Elemzők szerint az amerikai elnök ezzel Soros Györgynek is üzent – hangzott el az M1 Híradójában.

Többször érvelt a nyílt társadalmak szükségessége mellett

A milliárdos még 2015-ben, a migrációs válság csúcspontján azt írta: a mi tervünknek a menekültek védelme a célja, és a nemzeti határok akadályt jelentenek ebben. Többször érvelt a nyílt társadalmak szükségessége mellett Brüsszelben. Azt is hangsúlyozta, hogy Európa problémáira a bevándorlás a megoldás.

A milliárdos szervezetei ugyanis, mint ahogyan a demokraták nagy része is, elfogadhatatlannak tartják, hogy fallal vagy kerítéssel állítsák meg a bevándorlókat.

Egy amerikai portál még január közepén mutatta be, hogy miközben Soros György a nyílt társadalmak eszméjét hirdeti, és jelentős összegekkel támogatja a migrációt segítő szervezeteket, saját rezidenciáját egy három méter magas, masszív, fehér erődítmény határolja.

Erről egy videót is közzétettek, a műsorvezető egy középkori várfalhoz hasonlította a kerítést. A biztonságról néhány méterenként térfigyelő kamerák gondoskodnak, és őrök is rendelkezésre állnak, ha szükséges. Az összeállításban azt is megjegyezték, Soros Györgynek olyan fala van, amiről Donald Trump csak álmodhat.

Az amerikai elnök most, az évértékelőjében ismét hangsúlyozta: ragaszkodik a fal építéséhez a határon – közölte az M1.

hirado.hu - M1