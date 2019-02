Bírósághoz fordul a német AfD

2019. február 6. 23:43

Bírósághoz fordult az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű német jobboldali párt, amiért alkotmányvédelmi ellenőrzést igénylő szervezetként jellemzi nyilvánosan az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat.

A szövetségi parlament (Bundestag) legnagyobb ellenzéki pártjának szóvivője szerdán a Süddeutsche Zeitung című lap értesülését megerősítve közölte: a kölni közigazgatási bíróságon indított eljárással azt kívánják elérni, hogy a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) ne nevezhesse a pártot többé nyilvánosan további ellenőrzést igénylő esetnek (Prüffall).

Ez az elnevezés "megbélyegző jellegű", megnehezíti a párt munkáját - mondta a szóvivő német hírportálok beszámolói szerint.

Kifejtette, hogy a párt csupán a megjelölés nyilvános használatának tiltását igyekszik elérni, és nem kifogásolja, hogy a BfV elemezi politikáját.

A BfV január közepén jelentette be, hogy a szabad, demokratikus berendezkedés elleni esetleges törekvések feltárását célzó ellenőrzés alá veti az AfD-t. Közleménye szerint nyilvános adatok előzetes elemzése alapján a párt egészét a további ellenőrzést igénylő esetek közé sorolták be, a párt ifjúsági szervezetét (Junge Alternative - JA) és egyik platformját, az A szárny (Der Flügel) elnevezésű szerveződését pedig a gyanús esetek (Verdachtsfall) közé.

Thomas Haldenwang, a BfV elnöke a döntést indokolva hangsúlyozta, hogy a nemzetbiztonsági szolgálat "a demokrácia korai figyelmeztető rendszereként" köteles intézkedni, ha "alkotmányellenes irányultság" jelei mutatkoznak egy párt vagy egy párt valamely részének tevékenységében.

A további ellenőrzést igénylő eset besorolás azt jelenti, hogy folytatják és elmélyítik a nyilvános adatok gyűjtését és rendszeres elemzés alá veszik a párt nyilvános tevékenységét. Személyekre vonatkozó elemzést azonban nem végeznek, nem tárolnak személyes adatokat és nem alkalmaznak hírszerzési módszereket.

A gyanús eset besorolás azt jelenti, hogy nemcsak nyilvánosan elérhető adatokat elemeznek, hanem hírszerzési munkamódszereket is alkalmazhatnak a vizsgálat során, amely egyes személyekre is kiterjedhet és személyes adatok rögzítésével, tárolásával is járhat.

MTI