Meglepően jól teljesített az ipar decemberben

2019. február 7. 12:23

Pozitív meglepetésként fogadták az elemzők az ipari termelés tavaly decemberi növekedési ütemét, az MTI-hez eljuttatott kommentárjaikban az erős negyedik negyedévet jó előjelnek tekintik az egy hét múlva megjelenő GDP-adat szempontjából.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön kiadott első becslése szerint az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal, munkanaphatástól megtisztítva 5,7 százalékkal nőtt tavaly decemberben az előző év azonos időszakához képest, a tavalyi év egészében 3,6 százalékkal haladta meg az ipari kibocsátás az előző évit a 2017-es 4,6 százalék után.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője megállapította: az ipar teljesítménye folytatta a nyár óta tartó hullámzást, a gyenge novembert egy erős december követett. A naptárhatással kiigazított adat egyértelmű pozitív meglepetés, a tavalyi év második legmagasabb növekedési üteme, ami mindenképpen szokatlan a szezonális leállásokkal terhelt decemberi hónaptól. A rendkívül erős évzárásnak köszönhetően tavaly a termelés növekedése összességében 1 százalékponttal lassult az előző évihez mérve. Az erős negyedik negyedév mindenképpen jó előjel a jövő heti GDP adatközlés előtt.

A KSH szűkszavú kommentárja szerint a decemberi jó teljesítményért a két legnagyobb súlyú ágazat, a járműgyártás és az elektronikai szektor felelős. Ez is igazolja, hogy amikor ez a két ágazat nem képes felpörögni, az az egész ipart visszafogja, míg egy-egy jó teljesítményükkel az összkép is kedvezőbben fest. A magyar ipar tehát továbbra is meglehetősen koncentrált, ami egy eljövendő válság esetén komoly gondokat okozhat - figyelmeztet az ING Bank elemzője.

Egyelőre azonban Virovácz Péter úgy véli, hogy az új kapacitások belépésével 2019-ben az ipar képes lesz ismét 4-5 százalékos növekedést felmutatni, bár a kockázatok kétségtelenül inkább lefelé mutatnak az egyre gyengébb német ipari teljesítmény, valamint a globális növekedés várható lassulása miatt. Az erős belső értékesítés azonban a tavalyihoz hasonlóan idén is képes lehet húzni az ipari termelést.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzőjének kommentárja is azt hangsúlyozza, hogy a várakozásoknál lényegesen gyorsabban nőtt az ipari termelés decemberben. A negyedik negyedévben jelentősen gyorsult az ipari termelés a harmadik negyedévhez képest, így a GDP növekedése a tavalyi utolsó negyedévben elérhette az 5 százalékot, a tavalyi év egészében pedig a 4,8 százalékot.

Idén új gépkocsi modellek gyártása és további feldolgozóipari kapacitások üzembe helyezése, valamint a robosztus belső kereslet adhat további lendületet az ipari termelésnek, amit a némileg csökkenő, de továbbra is igen magas bizalmi indexek is tükröznek. Ezzel szemben a meredeken csökkenő európai konjunktúra, a globális és a kínai gazdasági növekedés lassulása, valamint a Brexit körüli bizonytalanság jelentős kockázatokat jelenthet.

A Takarékbank elemzői idén az ipari termelés 4,8 százalékos növekedését várják a tavalyi 3,6 százalék után.

Varga Zsombor, az Erste Bank junior makrogazdasági elemzője szerint a havi adatok nagy volatilitása továbbra is megnehezíti, hogy a szektor kilátásairól egyértelmű képet alkosson. Várakozása szerint az autógyártás lassan magához térhet, ugyanakkor a romló európai üzleti hangulat a kedvezőtlen német ipari kilátásokkal párosulva negatívan érintheti a magyar export teljesítményét is. A stabil hazai körülmények némiképp ellensúlyozhatják a gyengülő külső keresletet. Mindent egybevetve idén is visszafogott lehet az ipari termelés hozzájárulása a gazdasági növekedéshez. Az Erste Bank szakértőinek várakozása szerint 2019-ben az ipari termelés 4,1 százalékkal, a GDP 3,6 százalékkal nőhet.

MTI