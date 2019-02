Nacsa Lőrinc: a gyűlölet vezérli az ellenzéket

2019. február 7. 13:57

Önmagában nem nácizmus, ha valaki zsidó származású képviselőket listázna – így reagált Karácsony Gergely a Hír TV Magyarország élőben című műsorában Gyöngyösi Márton korábbi kijelentésére, miszerint listázni kéne származásuk alapján a zsidó képviselőket. Ezzel kapcsolatban Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője az ECHO TV Napi aktuális című műsorában úgy fogalmazott: ez súlyos antiszemitizmus és ennek hangot is adtunk annak idején.

Nacsa Lőrinc emlékeztetett, hogy akkor az összes parlamenti párt egy közös tüntetésen ítélte el Gyöngyösi Márton kijelentését. Hozzátette: nagy nemzetközi felháborodás is volt, hiszen Rómában a Colosseumot is más színnel világították ki tiltakozásként és Brüsszelben is tiltakozó jegyzékeket adtak át.

Ennek a mosdatása és a történelem utólagos meghamisítása zajlik most.

A műsorvezető azon kérdésére, hogy a Jobbik szélsőjobboldali párt vagy néppárt Nacsa Lőrinc kiemelte: a Jobbik egy elvtelen párt. Ezt az elvtelenséget láthatjuk a balliberális oldalon is, talán ezért találnak most egymásra.

A balliberális oldalon most már semmilyen elv nem számít, csak a pénz és a hatalom – fogalmazott. Hozzátette: pár évvel ezelőtt nem írtak alá MSZP-s DK-s és LMP-s képviselők olyan papírt, melyen már szerepelt jobbikos képviselő aláírása.

Kifejtette: nyári fesztiválokon a Jobbik ifjúsági vezetője nem jöhetett fel a színpadra vagy ha ő fent volt a színpadon a balliberális oldal fiatal vezetői levonultak onnan. Ekkora elszigetelődés volt.

Most teljességgel feladták az elveiket a Jobbikban és a balliberális oldalon is.

Nacsa Lőrinc kiemelte: mindezt azért tették, mert a gyűlölet vezérli őket, hogy leváltsák a kormányt.

Nem Magyarország érdekei szerint cselekszenek, hanem a hatalom megszerzése a céljuk – tette hozzá.

A teljes beszélgetés megtekinthető az ECHO TV weboldalán.

echotv.hu