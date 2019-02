Bosszúból ölhetett a török férfi Ausztriában

2019. február 8. 13:59

Hidegvérű gyilkosság – ezt mondták az osztrák rendőrök a szerdai emberölésről. Egy 34 éves török férfi egy konyhakéssel szabályosan kivégzett egy hivatali dolgozót. Bosszúból tehette, hiszen évekkel ezelőtt ugyanez az ügyintéző utasította ki az országból. A török férfi azonban januárban illegális bevándorlóként visszatért, menedékkérelmet adott be, az osztrák hatóságok pedig szabadlábon hagyták. Brutális gyilkosság lett a vége – közölte az M1 Híradó.

Szerdán órákon át helyszínelt a rendőrség annál az osztrák tartományi hivatalnál, miután egy bevándorló leszúrt egy ügyintézőt. A 34 éves férfi a menedékkérelmével és a segélyekkel kapcsolatos ügyeit intézte.

A török férfi szerdán is több alkalommal járt a hivatalban, és valószínűleg ekkor jött rá, hogy a segélyért felelős osztály vezetője ugyanaz a férfi, aki a tíz évvel ezelőtti kiutasítási ügyében az ügyintéző volt. Hazament egy késért, majd hangos szóváltás után nyakon szúrta áldozatát. A támadó végül nem jutott messzire, csaknem fél órával a gyilkosság után, a hivatal közelében elfogták – derült ki az M1 Híradójából.

Az esetről azóta folyamatosan derülnek ki részletek

A helyi lapok szerint a gyanúsítottat a rendőrség már régóta ismerte. A Törökországból származó férfi Ausztriában született, de nem volt osztrák állampolgár, így számos bűncselekmény után 2009-ben kiutasították. 2010-ben el is hagyta az országot, de idén illegálisan visszatért, és menedékkérelmet nyújtott be.

Az osztrák sajtó egyelőre csak találgatja, hogy a férfit miért nem vették azonnal kiadatási őrizetbe, miközben ez lenne a szabályos ügymenet. A Kronen Zeitung úgy tudja, arra hivatkozott, hogy kurd milicistaként török katonákat ölt meg, és emiatt halálbüntetés fenyegeti Törökországban – pedig ott már 2004-ben eltörölték ezt a büntetést.

Nem ez az első gyilkosság idén Ausztriában

Csak januárban hat nőt öltek meg, többségüknél bevándorló a gyanúsított. Év elején elején egy 40 éves nőt gyilkolt meg brutálisan török férje Amstettenben. Ezután egy 50 éves nőt szúrtak halálra Bécsújhely közelében. Néhány nappal később ugyanitt egy 16 éves lányt gyilkolt meg barátja, egy szír bevándorló. Bécs főpályaudvarán pedig egy etióp származású férfi késelte halálra saját nővérét.

Az osztrák belügyminiszter a tragédiákra reagálva korábban azt mondta, rendkívüli helyzet van Ausztriában, ami azonnali szigorításokat igényel. A szabadságpárti politikus például azt szorgalmazza, hogy toloncolják ki az akár csak első fokon elítélt menedékkérőket is.

Herbert Kicklet korábban sokan támadták szigorú bevándorlásellenes politikája miatt. Most azonban egy csütörtöki interjúban, az osztrák Nemzeti Tanács elnöke is úgy fogalmazott: Herbert Kicklnek végül is igaza van abban, hogy változásokra van szükség. Wolfgang Sobotka egyetért azzal, hogy szigorúbban kell eljárni az elutasított és bűncselekményt elkövető menedékkérőkkel szemben – közölte az M1 Híradója.

hirado.hu - M1