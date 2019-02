Trócsányi László: a jogállamiságról szakmai érvek alapján kell vitázni

2019. február 8. 21:39

Magyarország nyitott a vitára, de a jogállamiságról szóló vitát szakmai érvek alapján, nem pedig politikai hátterű gyanúsítgatásokra alapozva kell lefolytatni – jelentette ki a magyar közmédiának nyilatkozva Trócsányi László pénteken Bukarestben, miután részt vett az EU-tagországok igazságügyi minisztereinek informális ülésén.

Az igazságügy-miniszter elmondta, hogy mind Vera Jourová igazságügyi uniós biztossal, mind George Ciamba, európai ügyekért felelős román miniszterrel és Calin Popescu Tariceanu szenátusi elnökkel folytatott kétoldalú megbeszélései során egyértelművé tette, hogy Magyarország elutasítja a kettős mércét, és depolitizált vitát szorgalmaz a hetes cikkely szerinti eljárás ügyében.

Trócsányi László román tárgyalópartnereivel egyetértett abban, hogy az EU-ban nem szabad szembeállítani a régi és új tagállamokat, hanem olyan Európát kell kialakítani, ahol nincs egymásra mutogatás, vádaskodás, a vitákat pedig értelmes, szakmai álláspontok ütköztetésével, és nem politikai gyanúsítgatásokra alapozva folytatják le.

A miniszter elfogadhatatlannak nevezte azt, hogy politikai megfontolások alapján más uniós országokban is hatályos, de esetükben nem kifogásolt törvények miatt bírálják Magyarországot. A miniszter ezért részletesen tájékoztatta az igazságügyi uniós biztost, mely országok tapasztalatait figyelembe véve dolgozták ki Magyarországon a közigazgatási bírósági törvényt. Azt is felidézte: a tervezet szakértői előkészítésébe bírákat, egyetemi oktatókat, külföldi szakembereket is bevontak, és maga kérte ki a Velencei Bizottság véleményét.

A magyar tárcavezető beszámolója szerint az EU igazságügyi tanácsának pénteki ülésén az elmúlt öt év uniós jogalkotását értékelték, illetve a májusi európai parlamenti választások utáni időszak prioritásairól egyeztettek. Kiemelte: téma volt a fizetésképtelenségi eljárásról szóló európai uniós szabályozás, hozzátéve, hogy az erről szóló törvény előkészítése Magyarországon is megkezdődött.

„Szeretnénk, ha a csődeljárás, a felszámolás hatékonyabb lenne. A végelszámolást bürokráciamentessé akarjuk tenni, és második lehetőséget is adni azoknak, akiknek nehézségbe kerül a vállalkozásuk. Ez uniós és magyar téma is” – mondta az igazságügyi miniszter.

Trócsányi László az RMDSZ elnökével, Kelemen Hunorral is találkozott Bukarestben, akivel egyebek mellett az európai parlamenti választásokra történő felkészülésről egyeztetett.

MTI