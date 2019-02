Nem vették őrizetbe a hivatali ügyintéző gyilkosát

2019. február 9. 11:26

Ausztriában nemhogy kiutasítani, de még őrizetbe venni sem lehetett azt a török származású férfit, aki a héten meggyilkolt egy hivatali ügyintézőt. Ezt az osztrák belügyminisztérium közölte a felháborodás-hullámra adott válaszában. A tárca szerint hiába volt többszörösen elítélt, erőszakos bűnöző a férfi, és hiába tiltották ki Ausztriából, a nemzetközi és az uniós szabályok értelmében, automatikusan védetté vált, miután beadta a menedékkérelmét.

A rendőrök pénteken is lezárták Dornbirn városában a hivatali épületet, megjelent ugyanis a szerdai gyilkosságot elkövető török férfi öccse.

A szerdai gyilkosság óta a régió minden középületébe csak szigorú átvizsgálás után lehet belépni, így látszott, hogy a szintén büntetett előéletű férfinél nincs fegyver, és békésen is viselkedett, a dolgozókat azonban felháborította a látogatás célja: a férfi ugyanis szociális segélyt akart kérni, mert nem volt pénze befizetni egy büntetést. Bátyját eközben vizsgálati fogságba helyezték.

Indítéka valószínűleg bosszú volt

A Soner Ö. néven emlegetett férfi szerdán szúrta le a tartományi hivatal egyik munkatársát. Az indítéka valószínűleg bosszú volt, hiszen az áldozat a segélyért felelős osztály vezetője volt, és Soner tíz évvel ezelőtti kiutasításakor éppen az ő ügyén dolgozott. A 34 éves török férfi ezért egy konyhakéssel szabályosan kivégezte a hivatali dolgozót.

A Törökországból származó férfi Ausztriában született, de nem volt osztrák állampolgár. Már említett kiutasítása számos bűncselekmény elkövetése után következett be tíz évvel ezelőtt. A férfinak már a kiutasítás előtti bűnlajstroma is tekintélyes: egyebek mellett lopás, betörés, autólopás, kábítószerrel visszaélés, súlyos fenyegetés, könnyű és súlyos testi sértés, valamint hivatalos személy elleni erőszak miatt összesen öt évet ült börtönben, mire 2009-ben határozatlan időre kitiltották Ausztriából, és egy évvel később el is hagyta az országot.

Januárban tért vissza egy embercsempész segítségével

Idén januárban tért vissza egy embercsempész segítségével: ha szabályosan próbálkozik, akkor be sem léphetett volna az országba, így viszont már nem lehetett mit tenni vele. Az osztrák Belügyminisztérium azt közölte, hogy a nemzetközi jog értelmében a menedékkérelem védelmet nyújt az állam kiutasítási határozatával szemben is.

Bár a belügyi tárca szerint a török férfi kérelmét minden bizonnyal elutasították volna, de csak emiatt nem lehetett volna kiadatási őrizetbe venni, ugyanis arra hivatkozott, hogy ő a kurd kisebbséghez tartozik, ezért az európai emberi jogi egyezmény védelme alá került. A gyilkosság előtt még csak sejthető közveszélyessége miatt sem lehetett volna őrizetben tartani, mert bejelentett lakóhelye volt és együttműködött a hatóságokkal.

Az osztrák belügyi államtitkár és Vorarlberg tartomány vezetője pénteken egyetértett abban, hogy az osztrák menedékjogi hézagokat amiket sürgősen kezelni kell. Markus Wallner tartományfőnök szerint a késelő kihasználta ezt a helyzetet, az emberek pedig nem értik, hogyan mozoghatnak a bűnözők szabadon a schengeni övezetben, és miért kötelező őket is úgy kezelni, mint bárki mást.

Nem is térhetett volna vissza Ausztriába

Úgy indult el a menedékkérelmi eljárás, hogy mindenki tudta: a gyilkos nem is térhetett volna vissza Ausztriába. Ebbe nem lehet belenyugodni, politikusként ez nagyon zavar engem, ez a helyzet nem maradhat így, és szerintem ebben mindenki egyetért velem – mondta Vorarlberg tartomány vezetője.

Ausztriában idén szinte minden héten történt gyilkosság. A legtöbb esetben bevándorló a gyanúsított. A bevándorlásellenes belügyminiszer mellett egyre többen gondolják azt, hogy a helyzet kezd súlyossá válni, és hogy Ausztriának változtatnia kellene migrációs politikáján.

hirado.hu - M1