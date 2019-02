Bombaigazolás: olimpiai bajnok korisokkal alakult újra a Fradi szakosztálya

2019. február 13. 16:50

62 évvel a gyorskorcsolya szakág megszűnése után újjáalakul az FTC Korcsolya Szakosztály, amely rögtön nagy nevekkel erősít: az olimpiai bajnok Liu-testvérekkel, Cole és John-Henry Kruegerrel, valamint a versenyzők és a válogatott sikeredzőjével, Bánhidi Ákossal - tájékoztatott a fradi.hu.

Az FTC Korcsolya Szakosztály rögtön bombaigazolásokkal kezdte meg működését, akik be is mutatkoztak a sajtótájékoztatón: az újjáalakult szakosztály első igazolásai a világklasszis Liu-testvérek, vagyis az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, Világkupa-győztes Liu Shaolin Sándor, és öccse, az olimpiai és Európa-bajnok Liu Shaoang. A magyar sport történetének első téli olimpiai aranyérmes csapatának oszlopos tagjai mellett csatlakozik a Ferencvároshoz két versenyzőtársuk, Cole és John-Henry Krueger, a versenyzők és a válogatott sikeredzője, Bánhidi Ákos.



„Kicsit fura helyzetben vagyok, hiszen korábban még nem ültem ezen az oldalon hasonló sajtótájékoztatón, úgyhogy ha valami butaságot mondanék, csak szóljanak! A viccet félretéve, az olimpia után született egy cikk arról, hogyan motiváljam magam, és hogyan legyek továbbra is sikeres, mert nagyon fiatalon lettem olimpiai bajnok, kellett az új lendület. Ádóval beszéltünk róla, hogy a Ferencvároshoz való csatlakozás is egy ilyen új inspiráció lehet, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy itt vagyunk, és megteszünk mindent azért, hogy zöld-fehér színekben is sikeresek lehessünk!" - mondta a sajtótájékoztatón a 23 éves koris.





„Az olimpia idején elmondtam, hogy az az érem nem a vég, hanem egy kezdet. Ennek a folyamatnak egy újabb fontos állomása az, hogy a Fradiban folytathatom, folytathatjuk a pályafutásunkat. Remélem, hogy sikeres együttműködés lesz, nagyon örülök neki, hogy itt lehetek!" - nyilatkozott Shaoang.



Az olimpiai bajnok váltó edzője, Bánhidi Ákos is a zöld-fehéreknél folytatja munkáját, elárulta, sosem gondolta volna, hogy Magyarország legpatinásabb egyesületének lehet a tagja. „Rendkívül büszke vagyok, és ezúton is nagyon köszönöm mindenki munkáját, aki egy kicsit is hozzátett ehhez. Azoknak is, akik már nem élhették meg ezt a pillanatot. Számomra az is kiemelkedően fontos, hogy Budapesten nagy fővárosi bázisa legyen a rövidpályás gyorskorcsolyának, és azt hiszem, ennél komolyabb helyszínen ez nem is valósulhatna meg."



A Krueger fivérek közül a 27 éves Cole már évek óta magyar színekben versenyez, tagja volt a mostani szezonban Európa-bajnok és világkupa-győztes, illetve világcsúcsot elérő stafétának. Huszonhárom esztendős öccse, a phjongcshangi játékokon 1000 méteren ezüstérmes John-Henry az országváltás miatt ezt az idényt kihagyta, de következőtől szintén a magyar színeket képviseli.



A sajtótájékoztató előtt nem sokkal közleményt adott ki a Liu testvérek és Bánhidi Ákos korábbi klubja, az MTK, melyben megjegyezték: „a sportolóinkkal és mesterükkel kölcsönösen hosszútávú együttműködésben gondolkodtunk, eligazolásuk terveink ellenére történik. A Liu testvéreknek és edzőjüknek bármikor van visszaút a kék-fehér klubunkba."

hirado.hu - fradi.hu