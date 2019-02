KDNP-frakcióülés - napirenden a család-, a nemzet- és a szociálpolitika

2019. február 13. 22:39

Elsősorban család-, nemzet- és szociálpolitikai kérdésekről tárgyal a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szerdán Balatonalmádiban, ahol a két kormánypárt együttes ülése előtt tartanak külön tanácskozást.

Harrach Péter, a kisebbik kormánypárt frakcióvezetője a Facebookra feltöltött videoüzenetében kifejtette: a szociálpolitikai kérdések számára különösen fontosak, hiszen immár nemcsak a hazai, de az európai statisztikák is elismerik, hogy Magyarországon csökkent a szegénység a kormány szociális intézkedései - a munkahelyteremtés, az ingyenes közétkeztetés, az ingyen tankönyvellátás - következtében. Ezek az intézkedések fontosak és a jövőben folytatódni fognak - jelezte a KDNP-s politikus.

Hozzátette: a következő parlamenti időszak nem csupán a kormánypárti képviselőknek, hanem reményei szerint az ellenzéknek is komoly munkát ad majd, és hozzájárulnak ők is azokhoz az eredményekhez, amit a kormánypártok igyekeznek megvalósítani. Ez jobb foglalatosság részükre is, mint önmaguk lejáratása - jegyezte meg Harrach Péter.

MTI