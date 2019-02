Böjte Csaba elárulta a receptet

2019. február 14. 01:23

Hatvanadik születésnapja alkalmából látta vendégül Böjte Csabát Áder János.

A köztársasági elnök már régóta jó kapcsolatot ápol a ferences rendi szerzetessel, Herczegh Anita, Áder János felesége, aki most is részt vett a tiszteletvacsorán, már többször is járt a Böjte Csaba által létrehozott Szent Ferenc Alapítvány gyermekeinél. Az államfő azzal a szándékkal teremtette meg a tiszteletvacsorák hagyományát, hogy felhívja a figyelmet a kiemelkedő teljesítményekre, melyek öregbítik Magyarország hírnevét. Böjte Csaba a hosszú élet titkát osztotta meg a Hír TV-vel.

„Ha én orvos lennék és a magyar népnek, a nemzetnek kellene adjak receptre, ha egyetlen szót kéne írjak, én azt mondanám gyerekáldás, gyerekvállalás. Én hiszem, hogy a gyermek tényleg olyan, mint az orvosság. A legjobb fiatalító vagy üdítő vagy doppingszer. Szoktam mondogatni, hogy az orvosságot is fel kell rázni. Megfogjuk a gyerek derekát, földobjuk, elkapjuk, ötször-hatszor. Gyerek elkezd kacagni, örömében átöleli a nyakunkat és tíz évvel tovább élünk” – fogalmazott.

Áder János köztársasági elnök (j) fogadja Böjte Csaba ferences rendi szerzetest, az árva gyermekeket gondozó Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját, akit 60. születésnapja alkalmából tiszteletvacsorán látott vendégül a Sándor-palotában 2019. február 13-án. Középen Herczegh Anita, az államfő felesége. MTI/Szigetváry Zsolt

HírTV