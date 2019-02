Tranzitforgalomból ered az útdíjak nagyobbik fele

2019. február 14. 10:30

A bliccelők 77 százaléka a külföldi járművezetők közül került ki tavaly — mondta a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató vezetője a cég évértékelőjén. Bartal Tamás ismertetése szerint az elmúlt évben ismét csúcsot döntött az útdíjbevétel, összesen 315 milliárd forintot fizettek a hazai személy- és tehergépkocsik a belföldi sztrádák és főutak használatáért.

Az előző évinél hat százalékkal több, bruttó 315 milliárd forint útdíj folyt be tavaly a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatóhoz (NÚSZ), a cég ezzel újabb bevételi rekordot ért el – mondta a társaság vezérigazgatója. Bartal Tamás az emelkedő bevételeket főként a forgalomnövekedéssel indokolta.

Lapunk kérdésére elmondta, hogy az elmúlt öt évben a hazai és a világgazdaság növekedésével párhuzamosan nőtt a forgalom a magyar pályákon, és nem volt olyan tényező, ami korlátot jelentene. Az elmúlt öt és fél évben az útdíjszolgáltatóhoz összesen csaknem 1500 mil­liárd forint folyt be, ami nem a ­NÚSZ-é, hanem közvetlen költségvetési bevétel, és ez törvényi kötelezettség alapján kizárólag az úthálózat fejlesztésére fordítható.

Az elmúlt évben az e-útdíj rendszerében a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek úthasználatából bruttó 234 milliárd forint bevétel érkezett, ennek 52 százalékát külföldiek fizették. A 3,5 tonna alatti járművekre, döntően a személyautókra 14,5 millió darab e-matricát vásároltak az autósok, bruttó 81 milliárd forint értékben.

A 3,5 tonna feletti, külföldi tehergépjárművek 40 százaléka román felségjelű volt, tőlük származott a legtöbb, 48 milliárd forint bevétel. A lengyel fuvarozók 16 milliárd, a bolgárok 11 mil­liárd, a szlovákok 10 milliárd, a szerbek pedig hétmilliárd forintot fizettek be.

Csúcsot döntött tavaly a NÚSZ bevétele Fotó: Bach Máté

A főként a személygépkocsik által vásárolt e-matricákról a vezérigazgató azt mondta, minden típusból többet adtak el. Az összes eladott jogosultság kétharmada tíznapos volt. A legnépszerűbb a személyautók heti matricája, amelynek 53 százalékát külföldi autósok vásárolták meg tavaly, a leg­gyakrabban román, német, osztrák és szlovák rendszámú autókra.

A román autósok által vásárolt matricák száma még a statisztikában szereplőnél is több lehet, ugyanis közülük sokan már német vagy osztrák rendszámú gépkocsival közlekednek. Bár a heti matrica a legnépszerűbb, tavaly az országos éves e-matrica értékesítése ugrott meg leginkább, 10 százalékkal több fogyott belőle, mint korábban. Változatlanul sikeres a megyei matrica, ebből nyolc százalékkal vettek többet az autó­sok tavaly.

A bliccelőktől beszedett pótdíjakból hétmilliárd forint folyt be tavaly, amelyeknek 77 százalékát külföldiek fizették be. A NÚSZ nemzetközi egyezmény alapján, illetve külföldi behajtó cégek igénybevételével igen hatékonyan képes érvényt szerezni a büntetéseknek. A vezérigazgató jelezte, hogy a tehergépjárművek néhány héten belül számíthatnak rá, hogy nemcsak a fix portáloknál ellenőrzik őket, hanem menet közben is.

magyarnemzet.hu