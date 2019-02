Belebukott a politikusnő az orbánozásba

2019. február 15. 12:38

Rajtavesztett Nadja Hirsch német liberális európai parlamenti (EP-) képviselőnő, aki az év elején azzal vádolta meg Nicola Beert, a szabad demokraták (FDP) főtitkárát, hogy túlságosan közel áll Orbán Viktorhoz és a Fideszhez. Miután Beert nemrég az FDP csúcsjelöltjévé (listavezetőjévé) is megválasztották a májusi európai parlamenti választásokra – ráadásul éppen Hirsch ellenében –, a pártküldöttek mostanra a vesztes ellen fordultak, aki nem kapott befutóhelyet a listán, és egy ponton maga adta fel a küzdelmet. Ez a szabad demokraták bajorországi szervezetét is leértékeli, a délnémet tartományban ugyanis még csúcsjelöltnek választották Hirscht – számolt be róla tegnap a Bayerischer Rundfunk bajor közmédia honlapja, Keserű búcsú Brüsszeltől címmel írva az ügyről.

Mint arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, Hirsch aktív szerepet játszott abban, hogy a német sajtó arról cikkezzen: az FDP-pártküldötteket aggasztja, hogy Beer, valamint férje, Jürgen Illing üzletember – aki korábban a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara élén állt – túl szoros kapcsolatot ápol a magyar kormányfővel és környezetével.

A Der Spiegel hírmagazin szembesítette a két politikusnőt, ám ebből az derült ki: Hirsch szerint Beer igyekezett őt meggyőzni, hogy gondolja át, megszavazza-e párttársaival együtt a hazánkat elítélő Sargentini-jelentést, mert Németországban számos téves információ jelenik meg Magyarországgal kapcsolatban. De Beer azt állítja, semmi ilyesmi nem történt. Amikor EP-listavezetőnek választották, a főtitkár elmondta, „semmilyen szimpátiát nem érez Orbán úr” iránt.

Az egész ügy jelentőségét az adja, hogy az európai liberálisok – akiknek frakcióját a belga Guy Verhofstadt vezeti az uniós parlamentben – élesen szemben állnak Orbán Viktor, valamint általában a jobboldal politikájával. A liberálisok a kampányban fel akarják használni, hogy az Európai Néppárt viszont kiáll a Fidesz mellett. – Az igazságot mondtam ki – mondja utólag Hirsch, meglepőnek tartva, hogy nem ismerik el eddigi uniós munkáját. – Nem volt tőle ez okos lépés a saját pártfőtitkárával szemben – vont mérleget Gabriele Neff, a bajor liberálisok helyettes vezetője.

