A névelő okozta a rövid lengyel-izraeli diplomáciai válságot

2019. február 15. 15:08

A névelő miatti félreértés, s Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szavainak emiatti "elferdítése" okozta Lengyelország és Izrael rövid ideig tartó diplomáciai válságát a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli lap szerint.

Netanjahu varsói látogatásának végén, a Lengyel Zsidóság Történeti Múzeumában angolul azt mondta, hogy "lengyelek együttműködtek a nácikkal", amit a The Jerusalem Post cím izraeli lap újságírója úgy értelmezett - és tett közé egy azóta a lap honlapjáról eltávolított beszámolóban -, hogy "a lengyel nép" működött együtt a nácikkal, noha az izraeli kormányfő nem használt határozott névelőt, és csak bizonyos lengyelekre gondolt, nem az egész lengyel népre.

Nem csak a The Jerusalem Post tévedett, hanem több más, Netanjahut idéző angol nyelvű lapban is azt írták, hogy a "the Poles" ("a lengyelek") kifejezés hangzott el, de a miniszterelnöki hivatal ezt megcáfolta azzal, hogy hangfelvétellel igazolta: a "the" szó nem hangzott el.

Az izraeli kormányfő a múzeumban azt is hozzátette, hogy nem jelentős számú lengyel kooperált a nácikkal, és tudomása szerint ezen kijelentés miatt még senkit sem állítottak bíróság elé.

A "lengyel nép" megvádolása érzékenyen érintette a varsói vezetést. Néhány órán belül a külügyminisztériumba kérették Izrael nagykövetét, és Andrzej Duda lengyel elnök felvetette, hogy tartsák lengyelországi helyszínen a visegrádi négyek (V4) és Izrael jövő hétre Jeruzsálembe tervezett találkozóját.

Izraelben is azonnal régi sebeket tépett fel a kérdéses mondat: Jaír Lapid, az ellenzéki Van jövő (Jes Atíd) párt vezetője videóüzenetben követelte, hogy Izrael ne adjon magyarázatot a lengyeleknek.

"Helyette a lengyelek kérjenek bocsánatot tőlünk a holokauszt alatt Lengyelországban meggyilkolt milliókért, valamint a nácikkal folytatott együttműködésükért" - mondta Lapid.

Netanjahu a közel-keleti helyzetről szóló globális konferencián vett részt Varsóban, csütörtök délután pedig Mike Pence amerikai alelnökkel és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel együtt látogatott a varsói Lengyel Zsidóság Történeti Múzeumába látogatott, ahol együtt tisztelegtek az 1943-as varsói gettófelkelés emlékműve előtt.

Morawiecki és Netanjahu tavaly nyáron közös nyilatkozatot írt alá, amely lezárta a holokausztra vonatkozó szóhasználat miatt Lengyelország és Izrael között tavaly januárban kipattant diplomáciai viszályt. A két kormányfő a dokumentumban méltatta a második világháború idején zsidókat mentő lengyelek magatartását, és elutasította, hogy Lengyelországot, illetve az egész lengyel nemzetet a német nácik és kollaboránsaik által elkövetett bűntettekkel vádolják.

MTI