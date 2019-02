Angela Merkelt vizionálja Renzi az EU élére

2019. február 16. 12:19

A nagypolitikából való visszavonulás helyett Angela Merkelnek valamelyik európai uniós csúcsintézmény vezetőjeként kellene hasznosítania diplomáciai tapasztalatait — legalábbis Matteo Renzi egykori olasz miniszterelnök szerint. Bár a bevándorláspárti politikájába pontosan egy éve belebukó baloldali politikus szava már nem sokat nyom az euró­pai politikában, a német kancellár neve nem először merült fel Jean-Claude Juncker vagy Donald Tusk utódjaként.

Bár Matteo Renzinek miniszterelnöksége alatt egyáltalán nem volt felhőtlen a kapcsolata Angela Merkellel, a héten megjelent könyvében mégis rendkívül elismerő szavakkal illeti a német kancellárt. Az olasz politikus amellett érvel, hogy az EU-nak „hasznosítania kellene” a német kancellár diplomáciai tapasztalatait, erre pedig az lenne a legmegfelelőbb mód, ha ő váltaná Donald Tuskot az Európai Tanács élén.

– Az lenne a kívánatos, ha egy olyan vezető politikus, mint amilyen Merkel, tovább tudná szolgálni Európa érdekeit, más minőségben – fogalmazott Renzi. A politikus ennél is továbbmegy: mint írta, az EU-nak „könyörögnie kellene” a német kancellárnak, hogy töltse be a tisztséget – idézte az Egy másik út című könyvet szemléző Financial Times az olasz exelnököt.

Renzi ezenkívül Emmanuel Macronról is megosztotta véleményét: szerinte jelenleg a francia elnöknek van a legnagyobb befolyása a jövőbeli döntésekre, sőt „királycsináló szerep hárul rá” a májusi európai parlamenti választásokat követő – rendkívül bonyolult – kirakós játékban.

Merkel egyébként tavaly októberben jelentette be, hogy nem áll szándékában kitölteni negyedik mandátumát, és a jelenlegi ciklusa végével, azaz 2021-ben visszavonul a politikából. Azóta folyamatos a spekuláció a kancellár jövőjéről, a tavaly októberi bajor tartományi választások előtt például szárnyra kapott a pletyka, hogy lemondani készül, hogy aztán harcba szálljon az Európai Bizottság csúcsjelöltségéért, eddig azonban ez fel sem merült, a kancellár ráadásul biztosította támogatásáról Manfred Webert, az Európai Néppárt (EPP) jelenlegi frakcióvezetőjét. Az EPP hivatalos csúcsjelöltje azonban sokak szerint nem rendelkezik elegendő politikai tapasztalattal, a Politico brüsszeli lap szerint legtöbben a nála jóval „bejáratottabb” utódot várnak az EB élére.

