Tiltakozást szerveznek az ellenzéki képviselők az esztergomi Suzuki-gyárnál

2019. február 18. 15:50

Ellenzéki pártok képviselői hétfő délután közösen keresik fel az esztergomi Suzuki-gyárat, ahol megpróbálják rábeszélni a cég vezetőit, hogy ne alkalmazzák a „rabszolgatörvényt”. Az ellenzéki frakciók a hétfői parlamenti ülés után jelentették be közös sajtótájékoztatón a demonstrációt.

Tóth Bertalan (MSZP) arról beszélt, hogy a kormány és a Fidesz egy olyan „propagandanapot” tervezett a parlamentben, amelynek az volt a célja, hogy elterelje a figyelmet a valóságról. A rabszolgatörvény sárba tiporja a munkavállalók jogait, ellehetetleníti a szakszervezetek munkáját, koncként dobja oda a magyar munkást a tőke elé – fogalmazott.

Az ellenzék nem hagyja, hogy szétverjék a „rabszolgatörvény” miatt létrejött összefogást, és azt sem engedik, hogy ez a kérdés lekerüljön a napirendről – hangsúlyozta. Nemcsak a 400 óra túlmunkával van baj, hanem a bérek alacsony szintjével is – hangsúlyozta az MSZP elnök-frakcióvezetője. A politikus kijelentette, az ellenzéki egységet a Suzuki-gyárban is meg akarják mutatni, mert a cég nemcsak a túlórák számát akarja megemelni, hanem sárba tiporja a jogszabályokat is.

Varju László (DK) azt mondta, hogy az ülésteremben a kormánypártok nem a valóságról akarnak beszélni. A korábban elfogadott „rabszolgatörvény” ellen sok helyen tüntetnek az országban, két és fél millió ember üzeni a kabinetnek, hogy elég volt abból, amit csinálnak – fogalmazott a képviselő.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke kijelentette, nem hajlandók órákon keresztül hallgatni azt a sok hazugságot, amivel a miniszterelnök és kormánya traktálja az embereket. Ez nem a családok, hanem a rabszolgák éve, de az ellenzék egységesen lép fel, együtt marad és közösen képviselik a magyar emberek millióinak érdekeit – nyomatékosította az elhangzottakat.

Csárdi Antal (LMP) azt mondta, hogy nem kívánnak asszisztálni a kormánypárti padsorokból várható hazugságáradathoz. A kabinet a „rabszolgatörvény” elfogadásakor véglegesen szembefordult dolgozók többségével, az ellenzéknek pedig az a feladata, hogy lépéseket tegyen az így kialakult helyzetben – tette hozzá. Azért mennek a Suzuki-gyárhoz, hogy egy határozott üzenetet küldjenek azoknak a cégeknek, akik a „rabszolgatörvényben” látják a saját fejlődésük lehetőségét – tette hozzá.

Jakab Péter (Jobbik) szintén azért bírálta Orbán Viktor miniszterelnököt, mert nem vett részt a hétfői ülésen. Mint mondta, a nemzeti ellenállást mind a parlamentben, mind az utcán folytatni fogják.

Az idei év elejére a Fidesz félmillió szavazót veszített el – emelte ki. Egy ilyen esetben egy demokratikus kormány elkezdene egyeztetni az ellenzékkel és a szakszervezetekkel és esetleg visszavonná az olyan vitatott döntéseket, mint a „rabszolgatörvény” – folytatta. Ehelyett az Állami Számvevőszéket hívták segítségül, hogy betiltsák az ellenzéket – fogalmazott.

Hadházy Ákos (független) arról beszélt, hogy nem fogják tovább elfogadni azokat a megalázó játékszabályokat, amelyek nem biztosítják az ellenzék számára az azonos esélyeket.

Szél Bernadett (független) azt mondta, nem vesznek részt a „propaganda hétfőn”, mert nekik azokkal az emberekkel van dolguk, akiknek a képviseletét a kormánypártok nem vállalják fel.

MTI