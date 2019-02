Feloldják a jegesmedve-invázió miatt elrendelt szükségállapotot Novaja Zemlján

2019. február 18. 17:56

Feloldják a Oroszországhoz tartozó Novaja Zemlja szigetcsoporton a jegesmedve-invázió miatt bevezetett szükségállapotot - közölte Zsigansa Muszin településkörzeti elöljáró hétfőn a TASZSZ orosz hírügynökséggel.



A szükségállapot, amelyet február 9-én vezettek be, miután 52 jegesmedve bukkant fel Belusja Guva településen és annak közelében, kedden 0 órakor ér véget. A régióba múlt csütörtökön az orosz természetfelügyeleti szolgálat (Roszprirodnazor) egy tudósokból és szakértőkből álló csoportja érkezett, amely megállapította, hogy az állatok elvándoroltak a környékről.



A medvék behatoltak szolgálati és lakóépületekbe, egyes esetekben agresszívan viselkedtek. A ragadozók felbukkanásának lehetséges okai között említették a szakemberek a klímaváltozást, az évszakhoz kötődő vándorlást és a nyitott szeméttárolók jelenlétét.



"Belusja Gubában és környékén az előző nap egyetlen medvét sem észleltek. Más települések környékén is kisebb számban bukkantak fel az állatok, mint múlt héten" - hangzott a Roszprirodnazor hétfőn kiadott közleménye.

A környéket továbbra is tudósokból, katonákból és a helyi önkormányzat képviselőiből álló csoport fogja megfigyelni. Ha medvét találnak, azt megpróbálják majd elkábítani, hogy jeladót erősítsenek rá.



Muszin a TASZSZ-nak azt mondta, hogy a medvék a riogatásukra összeállt csoportok erőfeszítéseinek, valamint a fagynak köszönhetően vonultak el az elmúlt napokban megszilárdult jégfelületen.



Az Északi-sarkvidéken tapasztalható, egyre nagyobb térséget érintő olvadás miatt az állatok egyre délebbre keresnek élelmet maguknak. Egy helyi lakos elmondta, hogy bár 1983 óta él Novaja Zemlján, a környéken soha nem volt ennyi belőlük.

A jegesmedve védett faj, az állatokat kizárólag önvédelemből, végszükség esetén szabad lelőni.

MTI