Meghalt a legendás világháborús fotó matróza

2019. február 19. 09:46

Kilencvenöt évesen elhunyt George Mendonsa egykori amerikai tengerészgyalogos, aki egy legendássá vált fotón megcsókol egy fehérruhás nőt a New York-i Times Square-en 1945. augusztus 14-én, amikor Japán megadta magát, és véget ért a második világháború.

A férfi két nappal 96. születésnapja előtt egy idősotthonban halt meg a Rhode Island állambeli Middletonban. Lánya közlése szerint hirtelen rosszul lett és elesett.

A 20. század egyik leghíresebb fotójának női főszereplője, Greta Zimmer Friedman osztrák menekült 2016 szeptemberében hunyt el a Virginia állambeli Richmondban 92 évesen, az időskorral együtt járó betegségekben.

George Mendonsa és Friedman nem ismerte egymást, vadidegenek voltak, és a csók után sem találkoztak soha többé. A fotót készítő Alfred Eisenstaedt egy 1985-ben megjelent könyvben azt mondta: a matróz több nőt is összecsókolt a Times Square-en, és azért Friedmannal fényképezte le, mert a tengerészgyalogoson sötét egyenruha volt, a nő pedig fehér ruhát viselt. E kontraszt nélkül nem kattintott volna, és a legendás fénykép, amely a rákövetkező héten a Life magazinban jelent meg, sosem készült volna el.

1980-ig sem a matróz, sem a nő kiléte nem volt ismert. A Life magazin akkor felhívást tett közzé, hogy jelentkezzen, aki a képen szerepel. Sokan jelentkeztek, és évekbe telt, amíg sikerült teljes bizonyossággal megállapítani a fotón szereplő személyek kilétét.

Mendonsa plants a kiss on Greta Zimmer Friedman in the middle of Times Square on August 14, 1945. Photo by Alfred Eisenstaedt via Getty Images.

Maga Greta Friedman, aki a világháború alatt, 15 évesen menekült el Ausztriából, csodálatos egybeesésnek nevezte, hogy egy egyenruhás matróz, egy fehér ruhás nő és egy nagyszerű fényképész mind pont akkor volt jó helyen.

hirado.hu - MTI