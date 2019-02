Akkor is megszökhet egy rab, ha senki sem hibázik

2019. február 19. 23:12

A múlt pénteken elfogott Sz. Károly szökés közben azt hajtogatta, hogy neki már úgyis mindegy. Szakértők szerint nem lehet értelmet keresni az ilyen szökések mögött. Egy végsőkig elkeseredett elítéltnél csőlátás alakulhat ki, és ha ilyenkor alkalmat talál rá, megpróbálhatja a menekülést. Ilyen alkalom akkor is adódhat, ha senki sem hibázik. A Kékfény riportja.

A hétköznapokon rabok százait ültetik rabomobilba őrök, így viszik őket orvoshoz, más börtönökbe vagy a bíróságokra, hangzott el a Duna Televízió egy korábbi műsorában.

Sz. Károlyt, a múlt pénteken menekülés közben elfogott rabot a Kozma utcai börtönben tartották fogva, őt is a szokásos körszállítással vitték a tárgyalása előtt a Markó utcai intézetbe, mely a Fővárosi Bírósággal egy épülettömbben van. A rabokat belső folyosókon kísérik a tárgyalótermekbe. Így volt ez múlt pénteken is. Csak a fővárosi fegyintézet három objektumában 3-400 foglyot mozgatnak naponta, percre pontosan és a legszigorúbb biztonsági körülmények között.

A szállítás a kritikus pont

A reggeli váltás után minden nap felszerelkeznek az őrök: akik a tornyokba mennek, megtöltik a puskákat; akik a szállításokat biztosítják, pisztolyokat táraznak be. A körleten belül viszont szigorúan tilos éles fegyvert viselni, hogy a rabok még véletlenül se vehessék el – ahogy Sz. Károly is tette –, hogy túszokat ejtve próbáljanak meg kitörni a börtönből. A szállítás mindig kritikus pont. Ha egy rab szökni akar, ez a legjobb alkalom rá. A legveszélyesebb bűnözőket épp ezért a börtönőrök elitegysége kíséri.

A speciálisan kiképzett csoportot – hivatalos nevén a műveleti egységet – zendülések felszámolására és a veszélyes bűnözők szállítására hozták létre. Sz. Károlyt, a fegyveres rablót egy őr kísérte a tárgyalására. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szerint nem hibázott az őr, amikor a foglya el tudta venni tőle a fegyverét. A kezéről a bíró vetette le a bilincset, de a bíróság szerint a tanácselnök is szabályosan járt el. Ilyen esetekben is a rabon marad a vezetőszár, és az elvileg elég a féken tartásához.

A bírósági közlemény szerint a fogvatartott biztonsági kockázatáról nem a bíró dönt; a biztonsági szempontokat a rendőrségen vagy a börtönben határozzák meg. És ha bármilyen jelzést kapnak, vagy a vádlott nem megfelelően viselkedik a bíróságon, nem veszik le a bilincset.

Elképzelhető, hogy senki sem hibázott

Surdy Miklós ügyvéd el tudja képzelni képzelni azt a helyzetet, hogy a konkrét esetben mindenki tette a dolgát, és senki sem hibázott. Azt mondta, a bírók emberiességi és praktikus okokból engedik levenni a vádlott kezéről a bilincset, például ha jegyzetelni szeretne.

Az egykori bíró, Surdy szerint az őr már a tárgyalóterembe vezetéskor bemutatja a bírónak az úgynevezett előállítási lapot. Ezzel a fényképes dokumentummal azonosítják be a vádlottat – személyi igazolványa nincs egy fogolynak –, és itt tüntetik fel a rab biztonsági besorolását is. A bírónak ezt figyelembe kell vennie. Surdy Miklós szerint a bíró nem léphet át egy határt. Ha olyan biztonsági besorolású a fogvatartott, hogy veszélyes mindenkire, akkor a őr megtagadhatja a bilincs levételét.

Már a befogadáskor besorolnak minden új foglyot. Aztán ezt folyamatosan értékelik. Számít az eredeti bűncselekmény is: egy csalót másként kezelnek, mint egy brutális gyilkost. Szempont a benti magaviselet is. Akivel sok gond van, agresszív, szigorúan kell őrizni. Sz. Károlyon lábbilincs is volt. Ez nem szériafelszerelés, csak indokolt esetben szokás feltenni a rabra. A Kékfény úgy tudja, a férfival odabent semmi probléma nem volt, és a legalacsonyabb kockázatú rabok közé tartozott. Dolgozott, együttműködő volt, semmi sem utalt arra, hogy képes elveszíteni a józan ítélőképességét.

Elég volt egy őr a vádlott mellé

Kertész Gusztáv ügyvéd, korábbi rendőr szerint egészen addig muszáj az őröknek bizonyos mozdulatokat gyakorolni, amíg az automatizmussá nem válik. Például, hogy kell pisztollyal az oldalán úgy fordulni, hogy senki se férjen hozzá. Rutinszerűen kell alkalmazni ezeket a mozdulatokat. Ha egy őr úgy megy be éles fegyverrel egy tárgyalóterembe, hogy nem tudja azt megvédeni, máris ketyegni kezd az időzített bomba.

A rendőrök profik voltak – mondta az ügyvéd. Pillanatok alatt lezárták az egész várost, úttorlaszokat állítottak fel, ez hozta meg végül a művelet sikerét. A volt rendőr szerint nem volt más választásuk, le kellett lőni a fegyverrel hadonászó szökevényt.

Rendőrök helyszínelnek a XIV. kerületi Szentmihályi út és Nyírpalota út kereszteződésénél, 2019. február 15-én (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

Sz. Károly biztonsági besorolása nem indokolta egynél több őr jelenlétét. Nem mellesleg a börtönvilágot is elérte a munkaerőhiány. Az őrök alulfizetettek, cserébe nehéz, stresszes munkát végeznek. Komoly felelősségre vonásra számíthatnak, ha hibáznak. Több ügyvédtől is azt halljuk, tárgyalások maradnak el azért, mert nincs, aki a bíróságra kísérje a vádlottat. Némiképp enyhíti ezt a nyomást a távmeghallgatás terjedése. Ilyenkor nem kell szállítani a foglyot, a börtönökben kiépített kamerarendszeren keresztül van jelen a tárgyaláson. A rácsok mögül pedig szinte lehetetlen megszökni.

A kulcsszó a krízishelyzet

Fliegauf Gergely kriminológus szerinte hideg fejjel, kívülről nézve nem célszerű értelmet keresni az ilyen szökések mögött. Egy végsőkig elkeseredett elítéltnél egyfajta csőlátás alakul ki. „A kulcsszó a krízishelyzet. Mikor a rab nem tudja, mi van kint a családjával, vagy éppen rossz hírt kapott, beteg lett a gyerek, az asszony férjhez ment, ő pedig bent szenved tehetetlenül. Sosem lehet tudni, kinél mi az utolsó csepp a pohárban” – fogalmazott.

Sz. Károly eredetileg kilenc évet kapott fegyveres bankrablásért, pénteken pedig további egy év egy hónapot garázdaságért. Ekkor „szakadt el nála a cérna”, pedig kedvezménnyel hét év múlva szabadulhatott volna.

Duna Televízió