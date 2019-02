Tüntető zöldpárti EP-képviselőket vettek őrizetbe Belgiumban

2019. február 20. 11:40

Őrizetbe vettek négy zöldpárti európai parlamenti képviselőt szerda délelőtt Belgiumban, amiért az amerikai nukleáris fegyverek európai jelenléte ellen tüntetve engedély nélkül behatoltak egy légitámaszpont területére.

A képviselők egy civil szervezet aktivistáival együtt behatoltak a támaszpont területére, és szimbolikusan elállták a kifutópályát, amelyet a belga légierő F-16-os vadászgépei használnak, közben "Atomfegyvermentes Európát!" feliratú táblákat tartottak a magasba.

A zöldpárti frakció tájékoztatása szerint a kontinensen állomásoztatott amerikai atomfegyverek kivonását, a nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződés minden európai uniós tagállam általi ratifikációját és egy európai atomfegyvermentes övezet létrehozását követelték.

A demonstráció résztvevőit őrizetbe vették.

"Az atomfegyverek elavultak az aszimmetrikus és kiberhadviselés korszakában, nincs helyük a 21. századi európai védelempolitikában" - mondta Molly Scott Cato, az egyik őrizetbe vett képviselő.

Párttársa, Michele Rivasi arról számolt be, hogy még ma is 15 ezer nukleáris robbanófej van a világban, s ebből nagyjából húsz a Kleine Brogel bázison található. "Mintha mindenki megfeledkezett volna a jelenlétükről és a veszélyükről, pedig a Belgiumban tárolt bombák között 340 kilotonnás töltetek is vannak, amelyek mintegy 26-szor erősebbek a Hirosimára ledobottnál" - emelte ki.

A kelet-belgiumi Limburg tartományban lévő Kleine Brogel légibázison feltételezések szerint hosszú évek óta amerikai atomfegyvereket tárolnak, de ezt hivatalosan soha nem erősítették meg, igaz, nem is tagadták.

MTI