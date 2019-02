Brexit - Három képviselő távozott a Konzervatív Pártból

2019. február 20. 15:54

Három alsóházi képviselő távozott szerdán a kormányzó brit Konzervatív Pártból, mindenekelőtt a kormány Brexit-politikájával szembeni komoly fenntartásaikkal indokolva a lépést.

A három képviselő - Anna Soubry, Sarah Wollaston és Heidi Allen - Theresa May miniszterelnöknek írt közös levelében úgy fogalmazott, hogy a Konzervatív Párt egyre inkább a frakció legkeményvonalasabb Brexit-tábora, valamint a kisebbségben kormányzó pártot kívülről támogató, nem kevésbé EU-szkeptikus észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP) szorításába kerül, és a brit politika jobbszárnya felé sodródik, feladva hagyományos értékeit és alapelveit.

A Brexit mára teljes mértékben felszámolta a Konzervatív Párt modernizálására tett erőfeszítések eredményeit, és a párt gyászos módon képtelennek bizonyult arra, hogy szembeszálljon a tory frakció keményvonalas tagjaival, akik most már nyíltan párton belüli pártként működnek, saját vezetővel és politikai programmal - áll a képviselők levelében.

A három távozó képviselő meg is nevezte a European Research Group (Európai Kutatási Csoport, ERG) nevű, a Konzervatív Párt alsóházi frakcióján belül létrejött rendkívül EU-szkeptikus kampánycsoportot, amely nemrégiben még Theresa May miniszterelnök ellen is bizalmatlansági indítványt terjesztett be, jóllehet a tory frakció többsége ezt a kezdeményezést elvetette.

Az ERG több tagja nyíltan szorgalmazza a "tiszta" Brexitet, vagyis azt, hogy Nagy-Britannia a Brexit feltételeiről kidolgozott megállapodás nélkül lépjen ki az EU-ból.

Az unióval novemberben elért Brexit-egyezményt az alsóház januárban 230 fős rekordtöbbséggel elvetette, és az ERG a kormánnyal szembefordulva egységesen a megállapodás ellen voksolt.

A Konzervatív Pártból távozó képviselők szerdai levelükben ugyanakkor azt írták, hogy Theresa May kormánya sodorja felelőtlen módon az országot a megállapodás nélküli Brexit szakadéka felé. Felelős kormány nem zúdíthatja tudatosan és szándékosan az ilyen romboló hatású kilépés súlyos következményeit az egyénekre, a közösségekre és az üzleti szektorra - áll a kormányfőnek írt levélben.

A három egykori tory képviselő csatlakozik a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt frakciójából hasonló okokból minap kivált nyolc képviselő független frakciócsoportjához (The Independent Group).

A volt Labour-képviselők közül heten hétfőn, nyolcadik társuk szerdán jelentette be kilépését a pártból.

A képviselők elutasítják a Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn Brexit-politikáját. Corbyn ugyanis nem hajlandó elkötelezni magát a brit EU-tagságról tartandó újabb népszavazás mellett, amelyet az új független csoport tagjai szorgalmaznak, hanem elsősorban előrehozott választások kiírását követeli.

Megítélésük szerint Corbyn mindemellett nem lépett fel megfelelő eréllyel a Munkáspárton belüli antiszemita megnyilvánulások ellen. Egyikük megfogalmazása szerint a Munkáspártban mára intézményesült az antiszemitizmus.

Az új független formáció egyik vezéregyénisége, Chuka Umunna volt munkáspárti képviselő minapi nyilatkozatában nem zárta ki, hogy a csoport még az idén önálló centrista politikai párttá alakul.

A Sky Data közvélemény-kutató cég friss felmérése szerint a The Independent Group máris a harmadik helyen áll a népszerűségi sorrendben, megelőzve a hagyományos harmadik helyezett Liberális Demokratákat. A vizsgálat adatai szerint a konzervatívokra jelenleg 32 százalék, a Munkáspártra 26 százalék, a volt konzervatív és munkáspárti képviselők alkotta új politikai formációra 10 százalék, a Liberális Demokratákra 9 százalék voksolna.

MTI