Hungarikumünnepet rendeznek szeptemberben Budapesten

2019. február 20. 18:24

Kárpát-medencei hungarikumünnepet rendeznek szeptember 21-22-én a fővárosi Várkert Bazárban - mondta el az MTI-nek szerdán Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek Népfőiskola vezetője.

Hozzáfűzte: a vásárral, terménybemutatókkal egybekötött nagyszabású rendezvényre meghívják a több mint ezer Kárpát-medencei helyi értéktár képviselőit, így összesen két-háromezer résztvevőre számítanak. A hungarikumünnepet a megyei értéktár bizottságok májusi találkozóján készítik elő Lakiteleken. A rendezvényt a Lakitelek Népfőiskola közösen szervezi a Nemzeti Művelődési Intézettel és az Agrárminisztériummal.

A Kárpát-medencei hungarikumvetélkedő jelenlegi állásáról Horváth Zsolt, a Lakitelek Népfőiskola munkatársa számolt be az MTI-nek. Kiemelte: a második alkalommal meghirdetett versenyre idén hetedik és nyolcadik osztályos diákok és felkészítő tanáraik jelentkezhettek. Az első fordulóban a csapatok egy 50 kérdésből álló feladatlapot töltöttek ki.

A vetélkedőn jelenleg 242 csapat versenyez a Kárpát-medence összes magyarok lakta tájegységéről. A második fordulóban a csapatoknak egy olyan személyt kell bemutatniuk, aki sokat tett az adott térség értékeiért, valamint saját környezetük egy jellegzetes ételéről kell begyűjteniük egy receptet, úgy, hogy személyesen is találkoznak a recept elkészítőjével - fűzte hozzá Horváth Zsolt.

Kitért arra is, hogy a hetedik osztályosok elődöntőjét és döntőjét április 3-án és 4-én, a nyolcadik osztályosok elődöntőjét és döntőjét május 22-23-án rendezik meg a Lakitelek Népfőiskolán. Az eldöntőkbe 16-16, a döntőkbe a legjobb nyolc-nyolc csapat jut be. Mindkét döntő első három helyezett csapata egy kétnapos hungarikumkörúton vehet részt. A nyertesek tavalyi körútja többek között Herendet, Hévízt, Keszthelyt, Baját és Kiskunhalast is érintette.

MTI