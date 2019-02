Repülőhollandi-vb - Majthényiéké az Ezüst Sombrero-díj is

2019. február 21. 10:13

Világbajnoki címe mellé megszerezte az abszolút legjobb egységnek járó Ezüst Sombrero-díjat is a Majthényi Szabolcs, Domokos András duó az új-zélandi Nelsonban, a vitorlázó Repülőhollandi-világbajnokságon - írta a Spartacus Vitorlás Egylet honlapja csütörtökön.

A Majthényi, Domokos egység - amely 13. világbajnoki címét gyűjtötte be Nelsonban - a csütörtöki zárófutamon második lett, és ezzel az Ezüst Sombrero-különdíjat is megkapta, amely annak a duónak jár, amely a legjobb eredményt éri el a kieső futamokkal együtt. Majthényiék a kilenc részversenyből hatot megnyertek, háromszor másodikként futottak be.

A 13 világbajnoki arany mellett Európa-bajnokságon hatszor bizonyultak a legjobbnak. Következő nagy versenyük idén az Eb lesz, amelynek Balatonföldvár ad otthont szeptember 13. és 20. között.

Az első tízben még két magyar egység végzett. A Ziegler János, Czeizel Balázs kettős a 6., a Süli András, Papp Dávid duó pedig a 9. helyen zárt. A Tenke Péter, Polgár Csaba páros 16. lett a nem olimpiai hajóosztály 10 ország 41 hajóját felvonultató világbajnokságán.

A vb végeredménye:

1. Majthényi Szabolcs, Domokos András 9 helyezési pont

2. Kay-Uwe Lüdtke, Kai Schäfers (német) 13

3. Enno Kramer, Ard Geelkerken (holland) 19

...6. Ziegler János, Czeizel Balázs 47

...9. Süli András, Papp Dávid 63

...16. Tenke Péter, Polgár Csaba 100

MTI