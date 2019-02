Az Európai Néppártnak vissza kell térnie a kereszténydemokráciához

2019. február 21. 11:23

A Fidesz kitart az Európai Néppárt mellett, annak ellenére is, hogy a néppárt köreiben is egyre többen csatlakoztak a bevándorláspárti erőkhöz – mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója az ECHO TV Napi aktuális című műsorában arra reagálva, hogy Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a kormány új tájékoztatási kampánya kapcsán azt mondta: a Fidesz hagyja el az Európai Néppártot. A politikus szerint az, hogy az Európai Parlament által hétfőn közzétett mandátumbecslése eggyel több helyet jósol a Fidesznek és általában a bevándorlást ellenző erőknek, reményre ad okot.

Nagy a feszültség az Európai Szocialisták körében, mert megjelent az Európai Parlament első mandátumbecslése, melyből kiderült, hogy a jelenlegi 186 helyett csak 135 képviselőt tudnának küldeni az EP-be, ha most lennének a választások. A legnagyobb frakciót továbbra is az Európai Néppárt alkotná 183 fővel, de ez is kevesebb, mint most. Mindemellett a Néppárt tagjaként a Fidesz egyel több képviselőt juttathatna be az EP-be. Az Európai Parlament hivatalos mandátumbecslése szerint, amíg a Néppárt és a Szocialista frakció támogatottsága csökkent, addig a Fideszé emelkedett.

Ezzel kapcsolatban Hidvéghi Balázs elmondta: ezek a számok azt mutatják, hogy az Európai Unió utat tévesztett az elmúlt években.

Emellett a Néppártban is nagyon megerősödtek azok a bevándorláspárti politikusok és erők, amelyek meg akarnak felelni a szocialisták, liberálisok és zöldek elvárásainak – fogalmazott. Hozzátette: egy olyan alkalmazkodó politikát vettek fel, amelyben a legfontosabb társadalmi és politikai kérdésekben engedtek és folyamatosan engednek a baloldalnak.

Szerintünk vissza kell térni az Európai Néppárt eredeti identitásához és értékeihez, a hagyományos kereszténydemokráciához. Én a Fidesznek a sikerét és látható magas támogatottságát annak tudom be, hogy mi odafigyelünk arra, hogy az emberek mit gondolnak.

Hozzátette: a Fidesz szeretne a Néppárt tagja maradni. Azt szeretnék és azért dolgoznak nagyon keményen, hogy megváltoztassák az Európai Néppárton belüli vélekedést és egy bevándorlásellenes, az Európai Unió és az emberek védelmére épülő politikát helyezzenek előtérbe.

Hidvéghi Balázs az újabb jobbikos hangfelvétel kapcsán kifejtette, kíváncsi, hogy melyik lesz a következő társadalmi csoport, melybe belegyalogol a Jobbik.

Szerintem így nem lehet beszélni emberekről. Egy politikusnak pedig különösen nem szabad ilyeneket mondani és nagy baj van, ha ilyeneket gondol – fogalmazott. Kiemelte: eszerint a Jobbik egy elfogadhatatlan politikai erő. Agresszív, lenézi és sértegeti az embereket.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik alelnöke egy lapinterjúban beszélt arról, hogy a pártja sosem volt antiszemita és rasszista. 2006-tól tudatosan játszottak rá ezekre az érzésekre, mert a számok azt mutatták, hogy ezzel lehetnek sikeresek.

Az ECHO TV műsorvezetőjének azon kérdésére, akkor hazudott-e saját választóinak a Jobbik vagy most Hidvéghi Balázs elmondta: a Jobbik most már a csillagokat is letagadja az égről. Minden korábbi álláspontot, kijelentést igyekeznek semmissé tenni.

Szerencsére az emberek memóriája ennél azért jobb és vannak felvételek, melyeket nehéz letagadni.

Hozzátette: valóban kérdés, hogy erkölcsileg és politikailag mikor hazudtak és mikor mondtak igazat, de taktikaként sem elfogadható az antiszemitizmus és a rasszizmus.

Nyilván ez a dolog az igazmondás, megbízhatóság és az őszinteség kérdését veti fel.

Hidvéghi Balázs számára azonban a legnagyobb kérdés az, hogy ezzel a Jobbikkal miként tud most együttműködni az a magyar baloldal, amely mindig is igyekezett magát úgy bemutatni, mint mindenfajta radikalizmus és kirekesztés ellenfele.

Ebbe beleértem most már Timmermanst is, aki a napokban itt járt az MSZP kongresszusán. Ő sem volt hajlandó arra, hogy egészen világos nyilatkozatot tegyen ebben az ügyben, illetve, hogy az MSZP-t szembesítse ezzel a dilemmával.

A teljes beszélgetés megtekinthető az ECHO TV weboldalán.

echotv.hu