Innovációs Nagydíj: lezárult a 27. pályázat

2019. február 21. 23:20

Kiemelkedő innovációs teljesítmények születtek a 2018. évben. Lezárult a 27. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat. A 2018. évi Magyar Innovációs Nagydíjat az Országházban, március 28-án adják át.



A Magyar Innovációs Nagydíj pályázati felhívására sok jelentős, és néhány kiemelkedő innovációs teljesítményt, összesen 43 pályázatot nyújtottak be különböző magyar cégek.



A bírálóbizottság, a kutatási és fejlesztési eredmények alkalmazása révén, elsősorban a gazdasági mutatók − 2018-ban elért többleteredmény vagy többlet árbevétel −, valamint az egyéb műszaki, gazdasági előnyök alapján választja ki a 2018. évben legnagyobb jelentőségű és már az üzleti életben is sikeres innovációkat.



A pályázatra a gazdaság különböző ágazataiból − különösen az egészségügy, agrár és informatikai területről − érkeztek, kreatív és kiemelkedő eredményt bemutató pályamunkák.



A 2018. évi Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága elismert tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, és elnöke az innovációs és technológiai miniszter. Az évente egyszer ázadásra kerülő Innovációs Nagydíj (bronz kisplasztika és jelentős pénzjutalom) az elmúlt időszakban a gazdasági élet egyik legjelentősebb elismerésévé vált.



Az ünnepélyes díjátadásra március 28-án kerül sor az Országház Felsőházi Termében.



A Magyar Innovációs Nagydíjon kívül további innovációs díjak is átadásra kerülnek.

A 2018. évben legsikeresebb kezdő vállalkozás részére a MISZ Start-up Innovációs Díja kerül átadásra.

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg.

MISZ