Női röplabda Közép-európai Liga - Botrányba fulladhat a négyes döntő

2019. február 22. 11:16

Bár január végén azt jelentette be a Swietelsky-Békéscsabai RSE női röplabdacsapatának vezetősége, hogy idén is a klub rendezi a Közép-európai Liga (MEVZA) négyes döntőjét, az eseménynek - jelen állás szerint - a csehországi Olomouc ad otthont március 9-10-én.

A magyar klub közösségi oldalán megjelent közlemény szerint a szervezet bécsi központjában az elnök Karl Hanzl, valamint a sorozat lebonyolításáért felelős Nejc Zemljak utólag, elnökségi felhatalmazás nélkül változtatta meg a négyes döntő helyszínét.

Mint írják, a BRSE szót emelt a jogtalanság ellen, több alkalommal tett fel hivatalos úton kérdéseket a regionális szövetség vezetőinek. Ludvig Zsolt, a Magyar Röplabda Szövetség főtitkára - egyben a MEVZA egyik alelnöke - elhatárolódott a történtektől, több alkalommal szólította fel levélben a központot, hogy tartsák magukat az eredeti kiírásban foglaltakhoz, illetve jelezte, hogy a versenykiírás rögzíti a döntési folyamatokat, azaz a Final Four házigazdáját csak az elnökség hagyhatja jóvá.

A közleményből kiderül, hogy közben Karl Hanzl és Nejc Zemljak újabb pályázati kiírás és az érintett klubok tudta nélkül odaadta a rendezés jogát az Olomouc csapatának annak ellenére, hogy - mint utóbb kiderült - a nőknél egyedüliként a Békéscsabai Röplabda Sport Kft. adott be határidőre érvényes pályázatot.

Baran Ádám, a BRSE elnöke az MTI érdeklődésére azt mondta: jogi útra terelték az ügyet, a lépésről szerdán értesítette a tagszövetségeket, valamint az érintett klubokat is.

"Beadványunkban felszólítottuk az elnököt, hogy mielőbb hívja össze az elnökséget és a versenykiírásnak megfelelően dőljön el a rendezés joga" - fogalmazott Baran Ádám.

Hozzátette: péntek délig adtak határidőt a MEVZA vezetőségének, hogy reagáljanak a beadványukra.

"Büszkék vagyunk arra, hogy - sokszor fiatal csapattal - kivívtuk a négyes döntőben való részvétel jogát, és szeretnénk, ha a pályán dőlne el a sorozat. Vannak ugyanakkor rajtunk kívül álló körülmények is, amiket adott esetben vizsgálnunk kell" - nyilatkozta a sportvezető arra a kérdésre reagálva, hogy elgondolkoznak-e a négyes döntő bojkottján.

"Több oldalról is elindult most a tiltakozás, nyilvánvaló, hogy ha már több tízezer eurót befektettünk a sorozatba útiköltségre, mérkőzésrendezésre, szállásra, akkor szeretnénk lejátszani az utolsó mérkőzéseket is" - fogalmazott ugyanakkor Baran Ádám.

A BRSE - amely az elmúlt két évben megnyerte a Közép-európai Ligát - tavaly rendezőként védte meg címét a sorozatban.

A hétcsapatos regionális bajnokságot lezáró négyes döntő elődöntőjében a kiírás szerint a szlovén Nova KBM Branik Maribor a horvát Mladost Zagrebbel mérkőzik, míg a másik ágon a BRSE a cseh VK UP Olomouc csapatával találkozik.

MTI