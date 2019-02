Egyre több fejtörést okoznak a dzsihadisták feleségei

2019. február 22. 11:38

Egyre több fejtörést okoznak a nyugati államoknak azok a nők, akik önként mentek Szíriába, hogy dzsihadisták feleségei legyenek, de most már inkább hazatérnének. A brit állam most egy 19 éves fiatal állampolgárságát vonta vissza, hogy ne kelljen őt befogadni. Ezt azonban nem mindenkivel lehet megtenni, még akkor sem, ha visszatérésük nyilvánvaló biztonsági kockázat jelent – közölte az M1 Híradója.

A londoni belügyminisztérium megfosztotta brit állampolgárságától Shamima Begumot, aki négy évvel ezelőtt két barátnőjével szökött Szíriába, hogy az Iszlám Állam harcosainak felesége legyen. A most 19 éves nő a terrorszervezet összeomlása után – több ezer társához hasonlóan – megadta magát a dzsihadisták ellen harcoló kurd-arab koalíciónak. A belügyminisztérium lépése azt is jelentheti, hogy a hatóságok megtagadhatják tőle a belépést az Egyesült Királyságba.

A fiatal nőre egy brit újságíró talált rá egy szíriai menekülttáborban. A terroristafeleség azt nyilatkozta, hogy haza akar menni, de nem azért, mert megbánta korábbi döntését, inkább a terhessége miatt akart jobb ellátáshoz jutni. Samima Begum időközben megszülte gyermekét.

A nő szavai felháborodást keltettek az Egyesült Királyságban. A belügyminiszter azt közölte, a nőnek anyja révén bangladesi állampolgársága is van, így nincs akadálya annak, hogy a britet megvonják tőle. Az erről szóló határozatot kedden postázták is a nő családjának. Igaz, a bangladesi kormány most azt közölte Londonnal, hogy Samima Begumnak nincs bangladesi állampolgársága, és fel sem merülhet, hogy valaha is beutazzon Bangladesbe.

Hasonló vita zajlik az Egyesült Államokban is. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerdai bejelentése szerint Washington nem engedélyezi, hogy beutazzon egy olyan volt dzsihadistafeleség, aki korábban többször is terrorakciók végrehajtására szólította fel az amerikai muszlimokat – hangzott el az M1 Híradójában.

Mike Pompeo szerint az Amerikában felnőtt Hoda Muthana nem rendelkezik állampolgársággal, mivel apja külföldi diplomataként teljesített szolgálatot az országban lánya születésekor. A nő családja mindenesetre jogi úton akarja elérni a döntés felülbírálatát.

Több országban is fejtörést okoznak az Iszlám Állam veresége után eredeti hazájukba visszaköltözni akaró nők. Lapjelentések szerint a boszniai hatóságoktól három nő közös levélben kérte hazaszállítását, azt állítva, hogy férjeik kényszerítették őket az utazásra, az ügyükben még nem született döntés.

A dán és a finn kormány azonban szinte egy időben jelentette be, hogy nincs jogi lehetőségük megtagadni a hazautazást egyetlen állampolgáruktól sem, még akkor sem, ha korábban szélsőséges csoportokhoz csatlakoztak.

hirado.hu - M1