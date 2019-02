Vasárnapig tart az Utazás kiállítás

2019. február 22. 15:50

Érdemes ellátogatni a fővárosi Hungexpo Budapesti Vásárközpont területére a hétvégén: vasárnap estig tart az idei Utazás kiállítás, ahol rengeteg nyaralási ajánlattal, akciós lehetőséggel találkozhatnak a látogatók.

Az idei nemzetközi utazási expó tegnap nyitotta meg kapuit a fővárosban, a nagyközönséget ezúttal harminc ország háromszáz kiállítója várja gazdag turisztikai kínálattal, látványos standokkal, akciókkal, nyereményjátékokkal, gasztronómiai bemutatókkal. Az immár 42 éves rendezvénysorozatot a hajókat felvonultató Budapest Boat Show-val együtt tartják ebben az évben is, a Karavánszalonon pedig a hazai lakókocsi- és lakóautó-kínálatot mutatják be. Az Utazás kiállítással egy időben zajlik az Afrika-expó is, valamint az ország legnagyobb független utazókat megszólító rendezvénye, a Járatlan utakon fesztivál. Az egyidejű programok egy belépőjeggyel látogathatók.

A szervezők jelentős számú látogatóra számítanak, mivel az utazási terület rekordmagasságokban szárnyalt tavaly, a forgalomból kiemelkedett a belföldi turizmus erősödése. Ez annak köszönhető, hogy soha nem látott mértékben nőttek a reáljövedelmek az elmúlt két évben, így a magyar családoknak jóval több pénzük van utazásra, kikapcsolódásra, fizetett szállodai szolgáltatásokra, olyannyira, hogy jellemzővé vált tavaly, hogy több alkalommal, több hosszú hétvégén, illetve például az év végi ünnepek táján is telítettek voltak a hazai szálláshelyek. Sokan utaznak külföldre is, mert a korábbi évekkel ellentétben már megengedhetik maguknak, így várhatóan a külföldi utazási lehetőségek miatt is többen látogatnak ki a rendezvényre.

Az ágazat sikereiről beszélt a tegnapi megnyitón Ganczer Gábor, a főszervező Hungexpo Zrt. vezérigazgatója. Úgy fogalmazott: a robogó magyar gazdaság egyik húzóágazata a turizmus, amely a multiplikátor hatásokat is figyelembe véve a GDP mintegy tíz százalékát adja.

A francia gyártó idén további kilenc, 2020 májusáig összesen húsz hajót szállít le Fotók: Bach Máté

A vezérigazgató ismertette a kiállítás fő tudnivalóit. Eszerint az idén a külföldi díszvendég Algéria, a belföldi pedig Bács-Kiskun megye és Kecskemét, ezek a desztinációk kiemelten jelennek meg a kiállításon. Kulturális díszvendég is van: ez az idén a Nemzeti kastélyprogram és nemzeti várprogram. A családoknak egész napos szórakoztató programot jelentő börzén rengeteg látványos stand között kalandozhatnak a látogatók – a kiállítás egyik fő standja a fővárosé, amely idén az Európa sportfővárosa címet is viseli. Ennek kapcsán elmondta: a sportot, az aktív turizmust, a fenntarthatóságot állították a kiállítás középpontjába, amivel az egyre népszerűbb belföldi turizmusra is ráirányítják a figyelmet.

A nemzetközi Utazás kiállítás a turizmus kiemelkedő összejövetele, a stratégiai ágazat seregszemléje, amelyen Budapest házigazda városként presztízskérdésnek tekinti a részvételt. Erről Szalay-Bobrovnicky Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettese beszélt a megnyitón. Úgy vélekedett, hogy a főváros és a Hungexpo méltó gazdái az eseménynek, amely évről évre megújul, egyre több színvonalas elemből áll össze. A fejlődést szerinte az is mutatja, hogy évente 30-35 ezer ember látogat ki az Utazás kiállításra. Mint mondta, a kiállítók egyre inkább reagálnak a turizmus terén zajló, fokozódó nemzetközi versenyre, illetve a digitalizációra, amiben „látszani és láttatni kell magunkat”. – Ezt átgondolt stratégiával lehet elérni az állammal, a kerületekkel, a turisztikai szolgáltatókkal közösen – vélekedett a főpolgármester-helyettes.

Kézműves bemutatók, látványos standok fogadják a látogatókat

Tegnap Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos bemutatta az első nyaralóhajót is a kiállításon, amelyet a nagyközönség is megcsodálhat a hét végén. A közbeszerzésen nyertes francia Nicols cég Estivale Octo típusú nyaralóhajó nyolc-tíz személy szállítására és elszállásolására alkalmas. Elhangzott: a gyártó idén még további kilenc, 2020 májusáig pedig összesen húsz hajót szállít le a Tisza-tó, a Felső-Tisza vidékére, ami várhatóan felpezsdíti a régió idegenforgalmát. A Nicols a közbeszerzési eljárás eredményeként a listaárnál olcsóbban és magasabb felszereltséggel szállítja le a húsz járművet – emelte ki a kormánybiztos.

Kitért rá: a nyaralóhajózási programban szereplő 11 kikötőfejlesztésre kiírt tenderre beadott ajánlatokat érvénytelennek nyilvánították, mert a beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbb is harminc-negyven százalékkal haladta meg a tervezett 1,6 milliárd forintos keretet. Ezért az a döntés született, hogy a kikötőfejlesztési feladatot öt kisebb egységre bontják, hogy az előirányzott költségvetésen belül megvalósuljon a beruházás közbeszerzési kiírás révén.

Bács-Kiskun boldoggá tesz

A belföldi díszvendég Bács-Kiskun megye szlogenje: Bács-Kiskun boldoggá tesz – ismertette Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke. Elmondta: a szlogent a megyék közötti boldogságfelmérés kiemelkedő eredménye miatt választották, de a kiállításon be is mutatják, hogy mitől boldogok a megyében élők, illetve például felvonultatják a hungarikumaikat. Bács-Kiskunban van egyébként hazánk legtöbb termálfürdője és gyógyhelye, és az ország ötödik legnagyobb tava mellett Európa legnagyobb – 1200 pincéből álló – pincefaluja is itt található. A megyében Kecskemét az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városa, ahol az üzleti turizmus az autógyár miatt jelentős, és számos konferenciát is tartanak.

A díszvendég Algériai Népi Demokratikus Köztársaság budapesti nagykövete, Abdelkader Dehendi arról beszélt, hogy Algéria stabil, biztonságos ország, az ENSZ jelentése szerint a kontinens legbiztonságosabb országa. Elmondta, hogy néhány napon belül átadják az országban Afrika legnagyobb repterét, ami lehetővé teszi majd a gyorsabb eljutást Magyarországról Algériába. A kulturális díszvendég, a Nemzeti várprogram és nemzeti kastélyprogram miniszteri biztosa közölte: a programban húsz kastély, 19 vár kapott támogatást, ezek felénél a tervek szerint már nyáron zajlik majd a kivitelezés. Virág Zsolt megjegyezte: idehaza már több mint másfél tucat kastély és vár működik nyereségesen.

magyarnemzet.hu