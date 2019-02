Timosenko szerint Porosenko csalásra készül az elnökválasztáson

2019. február 22. 16:53

Julija Timosenko, az ellenzéki elnökjelölt szerint az egyik módszer, amellyel Petro Porosenko hivatalban lévő államfő a bő egy hónap múlva esedékes ukrajnai elnökválasztások eredményeinek meghamisítására készül, az a nagy számú jelölt indítása a posztért.

A Haza (Batykivscsina) párt vezetője egy pénteki sajtótájékoztatóján megjegyezte, hogy jó ideje van a politikai életben, de a 44 elnökjelölt közül több név teljesen ismeretlen számára. Meggyőződése, hogy ezeket a "hamis jelölteket" Porosenko kampánycsapata indította. A törvény szerint ugyanis minden egyes jelöltnek lehet saját képviselője a különböző területi választási bizottságokban, és így biztosította a regnáló államfő e testületekben magának a többséget.

Előző nap viszont az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közölte, hogy a választások eredményének törvénytelen befolyásolására létrehozott, úgynevezett agitációs piramist leplezett le, amelynek élén egy Haza-párti parlamenti képviselő, Ruszlan Bohdan áll, aki pénteken elutasította a vádat. A "bűnszövetkezetben" az SZBU szerint "orosz titkosszolgálatokkal régóta együttműködő orosz állampolgárok" is vezető szerepet játszottak. A nyomozóhatóságok csütörtökön több mint harminc házkutatást is tartottak az ország különböző régióiban. Azt azonban nem hozta az SZBU nyilvánosságra, hogy konkrétan hol, csak azt, hogy nem pártirodákban. Közben viszont a Haza párt nyilvánosságra hozta, hogy több kampányirodájában házkutatások zajlottak.

Közben a legfrissebb felmérések szerint népszerűségben az államfőt és Timosenkót is egyaránt maga mögé utasító Volodimir Zelenszkij humorista, színész utazó showműsorát érték az utóbbi időben atrocitások. Lvivben (Lembergben) a jelenlegi elnökhöz közel álló provokátorok várták tüntetéssel a humorista csapatot a fellépés helyszínén, Zelenszkijt marihuána-függőséggel, és oroszbarátsággal vádolva. A szintén nyugat-ukrajnai Vinnicjában sikerült is megakadályozni az éles politikai szatírájáról ismert humorszínház fellépését: a utolsó pillanatban közölték a társulattal, hogy a Tisztek Házának nevezett kultúrlétesítményben nem tarthatják meg az előadást, mivel Zelenszkij elnökjelöltsége miatt a műsor kampányrendezvénynek minősül, a fegyveres erők intézményeiben pedig tilos a politikai kampány. Kiszivárgott egy állítólagos SMS-váltás is, amelyben Porosenkóhoz közel álló tisztségviselők arról tanakodnak, miként akadályozhatnák meg, hogy márciusban elinduljon a televízióban Zelenszkij népszerű vígjátéksorozatának, a Nép Szolgájának (Szluha Narodu) harmadik évada. Ez az a sorozat, amelyről a showman pártja a nevét kapta, és amelyben Zelenszkij alakítja az egyszeri, elveihez ragaszkodó történelemtanárt, aki váratlanul megnyeri az elnökválasztást.

Irina Lucenko, Porosenko-párti képviselő pedig egy tévéműsorban azt állította: Zelenszkij 35 millió rubelt kapott az orosz kulturális minisztériumtól, hogy propagandafilmet készítsen Porosenko temetéséről. Valójában amire a kijelentését alapozta, az a Nép szolgája című sorozat harmadik évadjának előzetese, amiben az államfőt alakító Zelenszkij egy képzeletbeli korrupt tisztségviselő temetésén mond beszédet.

MTI