Elindult Afrikából Zoltán, a GPS-jeladós gemenci fekete gólya

2019. február 22. 18:05

Újra érkeznek adatok Zoltánról, a GPS-jeladóval ellátott gemenci fekete gólyáról, amelyik már harmadik alkalommal teszi meg 13 ezer kilométeres útját Baja környéki fészke és a Közép-Afrikai Köztársaságban lévő telelőhelye között.

A Gemenc Zrt. pénteki közleménye szerint az adatokból kiderül, hogy a madár néhány nappal ezelőtt kezdte el tavaszi vonulását és Szudán déli részén olyan területre ért, ahol megfelelő térerő van az adatátvitelhez. A madár a várakozások szerint március közepén érkezik Gemencre.

Zoltán az egyetlen olyan magyarországi fekete gólya, amelyik több alkalommal úgy járta meg Afrikát, hogy pontos információk vannak vonulásáról. A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt., a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Duna-Dráva Nemzeti Park és a Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület összefogásával működő projektben a madárra 2016. június 23-án szereltek jeladót a gemenci erdőben.

A nyomon követett fekete gólya az adatok szerint 2018. szeptember 5-én kelt útra, 26-án hagyta el Európát Gallipoli és Sarköy között. Szeptember 29-én ért a török-szír határvidékre, Aleppo közelébe, a hónap utolsó napján Libanonban, Bejrut közelében éjszakázott. Szeptemberben tíz napot töltött vonulással, ezalatt összesen 2315 kilométert tett meg a Gemenctől. Október 9-én érkezett meg jól bevált, első afrikai tartózkodási helyére Szudán és a Közép-Afrikai Köztársaság határvidékére, a legfrissebb adatok pedig visszaútjának megkezdését jelezték.

A jeladók által gyűjtött információk feldolgozásával a résztvevők célja a fekete gólyák életmódjának jobb megismerése és a megszerzett ismeretek széles körű közzététele - írt az erdőgazdaság.

Ezzel a technológiával olyan helyeken is követhető a madarak útja, ahol nem lehet terepen megfigyelni őket. Az útvonal kirajzolásával feltérképezhetőek a vonulás során leselkedő veszélyek is. Pontos információkat kaphatnak a kutatók arról, hogy a madár nappal vagy éjjel mozog-e, naponta mennyi időt tölt mozgással, mekkora utat tesz meg, a vonulás során megszakítja-e útját, és hol telel.

2015 óta - Zoltán mellett - öt gemenci fekete gólyára szereltek GPS nyomkövetőt. A vonuló madarakra leselkedő veszélyek sokaságát jól mutatja, hogy Zoltánon kívül egyiküknek sem sikerült eljutnia a telelőhelyre. Bár ez kevés adat messzemenő következtetések levonásához, azonban már így is láthatóvá váltak olyan veszélyforrások, mint a vonulási útvonalak mentén húzódó, védelem nélküli távvezetékek.

Az erdőgazdaság arról is beszámolt, hogy remélhetően hazafelé tart Gemenc egyik másik gólyája, Tóbiás is, aki rendszerint elsőként érkezik vissza bekamerázott fészkébe. Az ország legöregebb vadon élő fekete gólyája címet is birtokló madár megérkezésének időpontjára most tippelhetnek is az élő közvetítést figyelemmel kísérő madárbarátok a Gemenc Zrt. honlapján.

MTI