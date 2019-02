NB I - Mezőkövesden is pontot szerzett a Kisvárda

2019. február 23. 21:22

A kiesés ellen küzdő Kisvárda kétgólos előnyről 2-2-es döntetlent játszott szombaton a Mezőkövesd otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában.

A vendégcsapat már hét kör óta veretlen a bajnokságban, ezzel együtt továbbra is a 11., kieső helyen áll a tabellán.



OTP Bank Liga, 22. forduló:

Mezőkövesd-Zsóry FC - Kisvárda Master Good 2-2 (1-2)



Mezőkövesd, v: Solymosi

gólszerzők: Cseri (23. - 11-esből), Cukalasz (64. - öngól), illetve Cukalasz (9.), Kravcsenko (14.)

sárga lap: Bertus (32.), Vadnai (76.)



Mezőkövesd: Szappanos - Vadnai, Szalai A., Pillár, Silye - Pekár, Bertus - Cseri (Koszta, 87.), Molnár, Meshi - Drazic



Kisvárda: Felipe - Lukjancsuk, Kravcsenko, Ene, Vári - Lucas, Karaszjuk - Hugo Seco (Ilic, 64.), Cukalasz, Grozav (Beriosz, 90.) - Gosztonyi (Sassá, 69.)



Mezőkövesdi szempontból "hidegzuhannyal" kezdődött a találkozó, a letámadó vendégek ugyanis két szögletből szerzett góllal szűk negyedóra után jelentős előnyre tettek szert. A hazaiak húsz perc után tértek magukhoz, ezután átvették az irányítást, sikerült is szépíteniük, majd további lehetőségeik is voltak. A nézők számára élvezetes volt a küzdelem, jó volt az iram, és nemcsak a kövesdiek, a kisvárdaiak is veszélyeztették a kaput.

A második félidőt jobban kezdte a házigazda, kapufával indított, utána gyakorlatilag beszorította ellenfelét a térfelére. A védelem, és főleg Felipe egy ideig állta a sarat, aztán a brazil kapus csapattársa, Cukalasz csúsztatásánál már tehetetlen volt. Az öngól és az egyenlítés után látszott, hogy egyik fél sem elégszik meg a döntetlennel, mindkét együttes nagy erőket mozgósított a győztes találat megszerzéséért, de végül egyikük sem járt sikerrel.

MTI