NB I - Az éllovas Ferencváros magabiztosan győzte le a Puskás Akadémiát

2019. február 23. 21:35

Az éllovas Ferencváros 4-0-ra legyőzte a vendég Puskás Akadémiát a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában.

OTP Bank Liga, 22. forduló:

Ferencváros-Puskás Akadémia FC 4-0 (0-0)



Groupama Aréna, 6771 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Gorriaran (47. - 11-esből), Petrjak (49.), Nguen (58.), Szignyevics (92.)

sárga lap: Szignyevics (41.), illetve Nagy Zs. (52.), Szolnoki (56., 85.), Kiss T. (71.), Varga J. (73.)

piros lap: Szolnoki (85.)



Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics G. (Botka, 69.), Blazic, Dvali, Heister - Sigér, Haratin - Petrjak, Gorriaran (Csonka, 80.), Nguen (Bőle, 60.) - Szignyevics



Puskás Akadémia: Hegedüs L. - Szolnoki, Hegedűs J. (Poór, 32.), Hadzsiev, Bokros - Varga J., Urblík - Tamás (Kiss T., 69.), Knezevic (Szakály P., 63.), Nagy Zs. - Radó



A felcsútiak letámadásos taktikával közel fél órán át a mezőnyben tudták tartani a labdát többet birtokló házigazdákat, a támadójátékuk azonban erőtlen volt, Radó révén csupán egy helyzetük adódott. Ugyanakkor a lendületes - kapufáig is jutó - Petrjak vezérletével több helyzetet dolgozott ki a Ferencváros, melynek első gólját a szünet előtt les címén érvénytelenítette Farkas Ádám játékvezető.

Gyors gólokkal kezdte a második félidőt a házigazda csapat, amely négy perc alatt 2-0-ra elhúzott: előbb Gorriaran értékesített egy büntetőt, majd Petrjak centerezésszerű lövése perdült a felcsúti kapuba Bokros lábáról. Az 58. percben kontra végén talált be a házigazda - Nguen volt a gólszerző -, és a folytatásban visszafogott tempó mellett is biztosan őrizte előnyét. A későbbiekben a Puskás Akadémia némi mezőnyfölénybe került ugyan, de helyzetet nem tudott kidolgozni. Szignyevics révén viszont a hosszabbításban negyedik találatát is megszerezte az FTC.

A Ferencváros a győzelemmel visszavágott az ősszel elszenvedett 1-0-s vereségért a Puskás Akadémiának, amely vendégként továbbra is nyeretlen a fővárosi riválissal szemben: egy döntetlen mellett hatodszor maradt alul. A ferencvárosi együttes pályaválasztóként immár 31 találkozó óta nem kapott ki a bajnokságban.

MTI