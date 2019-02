Borítékolható a közös lista az MSZP és a Párbeszéd tekintetében

2019. február 24. 22:43

Lassan minden pártnál összeáll az önálló EP-lista, de ez nem azt jelenti, hogy májusig egyik-másik jelölti sor ne egyesülhetne, mint ahogyan azt az MSZP és a Párbeszéd esetében várják. A Jobbik is tartott kongresszust, ahol kiderült, szorosan csak az LMP-vel, de egyéb ügyekben más pártokkal is együtt tudnának működni. A zöld párt küldöttei is összeültek a kongresszusok hétvégéjén, ahol szintén nem viszonozták a közeledést, de azt elmondták, hitelesnek tartják a Jobbik néppárti fordulatát.

A Párbeszéd, mint önálló párt egy olyan látszatot próbál fenntartani, mintha nem tagozódott volna be teljesen a szocialista pártba – fogalmazott Farkas Örs politikai elemző az M1 Szemtől Szembe című műsorában. Elmondta, a hétvégi kongresszusuk is csak a formalitásoknak köszönhető, amelyen kizárólag csak az az egyetlen eredmény született, hogy Jávor Benedek vezeti a párt EP-listáját.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász is úgy véli, hiába az önálló arculat, az MSZP és a Párbeszéd tekintetében már borítékolható a közös lista, a kérdés csak a nevek körében merül fel. Az MSZP oldaláról Tóth Bertalan, Ujhelyi István és Szanyi Tibor, míg a Párbeszédtől Jávor Benedek neve lesz fontos, a többi név ebből a szempontból irreleváns – fogalmazott Ifj. Lomnici Zoltán.

Két-három mandátumot jósolnak

Mivel két-három mandátumot jósolnak az MSZP-Párbeszéd listának, kérdés, hogy Jávor Benedek kinek a helyét veszi át majd az MSZP politikusai közül. Úgy véli, első helyre biztosan nem kerül, ezért a lista második vagy harmadik helyéről „túrhat” ki egy MSZP-s politikust.

A Hír TV információja szerint a Párbeszéd zsarolja az MSZP-t az európai parlamenti listás helyek miatt. Farkas Örs úgy véli, ha ez valóban igaz, akkor az egyetlen „zsarolási eszköz” maga Karácsony Gergely személye lehet. Emlékeztetett, az országgyűlési választásokon Karácsony Gergelyt „kölcsönözték” a szocialisták saját miniszterelnök-jelöltjüknek, akinek jelenlegi, országos szintű népszerűsége meghaladja a legtöbb szocialista politikusét.

Ifj. Lomnici Zoltán arról is beszélt, hogy az elmúlt évtizedek az MSZP sorsát akképp jellemezték, hogy mindig valamilyen kisebb liberális párt „ugrált a fején”. Míg korábban ez a párt az SZDSZ volt, most a Párbeszédről mondható el ugyanez. Hozzátette, hiába kisebb párt a Párbeszéd, valahogy mégis tudja tartani pozícióját a közéletben.

A Jobbik is kongresszust tartott, ami után kiderült, hogy szorosan csak az LMP-vel, de ügyek mentén más pártokkal is együtt tudnának működni. A Jobbik elnöke korábban azt mondta, az Állami Számvevőszék bírsága miatt aligha tudnak elindulni az EP-kampányban, sőt még a párt is megszűnhet.

Jávor Benedek, a Párbeszéd európai parlamenti képviselője, a párt EP-listavezetője és Karácsony Gergely, a párt társelnöke (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A Jobbik zuhanása nem pénzügyi okok miatt történik

Farkas Örs szerint ellentétben a Jobbik politikusainak állításával, nem pénzügyi okokból került ilyen helyzetbe a párt, hanem például azért, mert a parlamenti választások óta négy képviselő hagyta el az országgyűlési frakciót, és az országos párttagság csaknem fele is távozott.

Úgy véli, a párt támogatottságának zuhanásában az is közrejátszik, hogy egyre-másra kerülnek elő az olyan hang- és videofelvételek, amelyek megkérdőjelezik a Jobbik hitelességét és néppárti fordulatát. Hozzátette, ez a fajta átalakulás pedig azt eredményezi, hogy a korábban még 19 százalékos támogatottsággal rendelkező pártot ma már alig 10 százalék körül mérik – tette hozzá a szakértő.

Azzal kapcsolatban, hogy az LMP hitelesnek tartja a Jobbik néppártosodását, Farkas Örs azt mondta, egy olyan helyzet állt elő, hogy a Jobbikról előkerülő antiszemita hangfelvételeket és videókat már nem is a párt, hanem LMP-s vagy szocialista politikusok kezdik el megmagyarázni. Szerinte nem lenne meglepő, ha olyan kijelentéseket hallanánk az LMP-től, hogy a Jobbik nem is antiszemita és a felvételek csak félreértések.

Dobrev Klára a DK „titkos fegyvere”

A Demokratikus Koalíció európai parlamenti listáját Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára vezeti. A döntést a DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselője jelentette be. Molnár Csaba akkor azt mondta, Dobrev Klára a DK alapító tagja, és soha nem volt kérdéses, hogy alkalmas-e a politikusi szerepre.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint Dobrev Klára mindig is a DK úgynevezett „titkos fegyvere volt. Úgy véli, ez számára egy jó alkalom lehet arra, hogy megmérettesse magát. Ugyanakkor rossz az időzítés, sokak szerint a mentelmi jog miatt indul. Dobrev Klára egyetlen veszélyfaktora ugyanis a Czeglédy Csaba ügyében kapcsolatos esetleges érintettség – fűzte hozzá a műsorban.

hirado.hu - M1