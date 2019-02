Felháborodott Andy Vajna özvegye

2019. február 25. 12:52

Minden évben megemlékeznek az Oscar-díjátadón azokról, akiket abban az évben veszített el a filmvilág. Idén olyan elhunyt hírességek előtt tisztelegtek, mint Burt Reynolds, Bernardo Bertolucci, Milos Forman, Penny Marshall, Stan Lee, Bruno Ganz és Albert Finney. Bár a januárban elhunyt producer Los Angeles-i temetését épp az Oscar-gála miatt hozták előrébb, Vajnát mégsem tették be a megemlékező összeállításba.

Azért is meglepő, hogy a magyar producert kifelejtették az összeállításból, hiszen pályafutása során több mint ötven moziklasszikus létrehozásában tevékenykedett. Elég csak a Rambo-sorozatot, a Terminátor 2.-t, az Elemi ösztönt, a Total recall - Az emlékmást, vagy az Evitát megemlíteni. „Felháborító és nagyon szomorú, hogy egy ilyen nagy embert, mint Andy Vajna, nem tett be az Academy az In Memoriamba! Mi minden papírt elküldtünk, többször beszéltünk velük. De nem hagyjuk annyiban” – írta Vajna Tímea az Instagram-oldalán.

Infostart