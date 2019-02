Szijjártó Péter: Magyarország és Szlovákia szövetségesek

2019. február 25. 12:53

Magyarország és Szlovákia szomszédos és szövetséges országok, és az elmúlt években mindkét oldalon sokat dolgoztak azért, hogy ez a korábban elképzelhetetlen mondat ma kimondható legyen – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, miután szlovák kollégájával egyeztetett. A tárcavezető sajtótájékoztatóján kiemelte: továbbra is szoros a kétoldalú együttműködés az Európai Unió jövőjét illető legfontosabb kérdésekben, mindkét ország kiállt az illegális migrációval szemben, és továbbra is kiállnak a kötelező betelepítési kvóták bevezetésével szemben. A következő többéves uniós költségvetésről folyó vitákban is egyértelmű az álláspontjuk: az uniós források a közép-európai országoknak a szerződések alapján járnak – mutatott rá.

Miroslav Lajcák szlovák külügyminiszter kijelentette: büszkék arra, hogy a jelenlegi magyar és szlovák kormány elérte, hogy még soha nem voltak olyan jók a kétoldalú kapcsolatok, mint most, és nincs olyan téma, amelyről ne tudnának tárgyalni. Ez a dinamikus párbeszéd előnyére válik az állampolgároknak és a gazdasági együttműködésnek is – vélekedett.

MTI